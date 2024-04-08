После официального объявления даты запуска нового телефона Redmi, Redmi Turbo 3, Лэй Цзюнь объявил, что если первый показатель продаж будет достигнут, генеральный директор Redmi, Ван Тенг, будет награжден SU7.

Недавно Xiaomi Auto провела церемонию доставки первой партии Xiaomi SU7 на автомобильном заводе Xiaomi в Ичжуане, Пекин. Во время церемонии Лэй Цзюнь лично передал автомобили их первым владельцам. Лэй Цзюнь объявил, что подарит SU7 генеральному директору Redmi Ванг Тенг Томасу, в зависимости от успеха новой серии Redmi.

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Это заявление было сделано сразу после того, как Redmi официально объявила дату запуска своего нового телефона, Redmi Turbo 3, 10 апреля. Если первый показатель продаж Redmi Turbo 3 будет достигнут, Ванг Тенг получит в награду SU7. Генеральный директор Redmi, Ванг Тенг, уверенно разъяснил значение цели продаж на фоне путаницы в социальных сетях.

Он похвалил команду Redmi за отличную работу над Turbo 3 и выразил непоколебимую уверенность в потенциале продаж телефона при всеобщей поддержке. Кроме того, он заверил потребителей, что они получат преимущества, если команда Redmi достигнет своей цели с Redmi Turbo 3.

Redmi Turbo 3 - это ориентированное на производительность устройство среднего класса, которое рекламируется как убийца флагманов.

Он оснащен недавно выпущенным чипом Snapdragon 8s Gen 3, урезанной версией флагманского Snapdragon 8 Gen 3. Телефон имеет плоские бока со слегка закругленными краями и, скорее всего, плоский дисплей, как показали изображения, опубликованные на официальном аккаунте компании в Weibo.