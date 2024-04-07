Компания MSI расширила свое присутствие на рынке QD-OLED мониторов, представив модель MAG 321UPX QD-OLED.

MSI MAG 321UPX QD-OLED - это новый монитор с технологией QD-OLED, который будет дополнением к линейке мониторов MSI. Этот монитор предлагает игрокам и энтузиастам высокие технические характеристики и качество, сочетая преимущества QD-OLED и традиционных OLED-технологий.

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Основные особенности:

1. Технология QD-OLED: Сочетает преимущества QD (квантовый точечный дисплей) и OLED (органический светодиодный эмиттер), обеспечивая более высокое разрешение, более широкий диапазон цветов и более яркие изображения по сравнению с традиционными OLED-мониторами.

2. Диагональ экрана: 32 дюйма (81,28 см).

3. Частота обновления: 144 Гц, что обеспечивает более плавное отображение движущихся объектов в играх и видеоконтенте.

4. Отношение сторон: 16:9, стандартное отношение для большинства мониторов и телевизоров.

5. Коннекторы: HDMI 2.1 и DisplayPort 1.4 для подключения к компьютерам и игровым консолям.

MSI предлагает 3-летнюю гарантию с защитой от выгорания. Цена QD-OLED-монитора MAG 321UPX составляет $899,99 (83 000 руб), что делает его доступным вариантом по сравнению с другими QD-OLED-мониторами на рынке. Приобрести его можно напрямую у MSI или через Amazon.

MSI продолжает развивать свои мониторы с различными технологиями, такими как IPS и VA, чтобы предложить игрокам и энтузиастам разнообразные варианты для улучшения игрового процесса и работы с визуальным контентом.