Судя по последним утечкам и сообщениям, Samsung готовится к запуску Galaxy M55 в Индии.

Скриншот: mysmartprice.com

Ожидается, что смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon, возможно, Snapdragon 7 Gen 1, и может поставляться с 12 ГБ оперативной памяти. Также ожидается, что Galaxy M55 станет самым тонким смартфоном серии M на сегодняшний день.

реклама

Помимо M55, Samsung также, по слухам, собирается выпустить Galaxy M15 в Индии. Galaxy M55 был замечен в базе данных Geekbench, где указаны характеристики его процессора и оперативной памяти, а также предполагается, что он будет работать под управлением операционной системы Android 14. Он также появился в базе данных Google Play Console, показав графический процессор Adreno 644 и разрешение дисплея.

Дизайн Galaxy M55, как видно из листинга Google Play Console, предположительно будет иметь полноэкранный дисплей с центральным перфорированным вырезом. Смартфон уже получил сертификат Бюро индийских стандартов (BIS), что говорит о том, что он находится на финальной стадии подготовки к запуску.

Что касается камеры, то ожидается, что Galaxy M55 будет оснащен тройной задней камерой, но конкретные детали о датчиках пока не раскрываются. По слухам, смартфон будет доступен в двух цветовых вариантах - черном и синем. Что касается времени автономной работы, то, по слухам, в нем будет установлен аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт.