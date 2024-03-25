Apple наконец-то добавила в iOS функцию управления главным экраном, которую Android использует уже 15 лет

Apple впервые добавит в новую версию операционной системы iOS 18 функции, которые Android представила 15 лет назад.

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Теперь пользователи iOS смогут свободно переставлять иконки приложений на главном экране, создавая пустые столбцы и строки. Такой функционал был доступен на Android с самого начала. В iOS 18 иконки больше не будут автоматически перемещаться, чтобы заполнить пустые места.

По информации Bloomberg, iOS 18 считается внутри компании как одно из крупнейших обновлений в истории iOS. Кроме того, iOS 18 возможно добавит поддержку отправки текстовых сообщений RCS, функция, которая была обещана Apple в 2024 году.

RCS не только обеспечит обмен фото- и видеосообщениями с более высоким разрешением между Android и iPhone, но и предоставит новые возможности в общении, такие как аудиосообщения, индикаторы набора текста и квитанции о прочтении.