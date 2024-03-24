AMD в последнем WHQL-драйвере Adrenalin 24.3.1 без лишнего шума открыла полную поддержку разгона для видеокарт Radeon RX 7900 GRE и сняла ограничение на разгон памяти.

jd.com

Недавно компания AMD выпустила новое обновление графического драйвера 24.3.1 для пользователей видеокарт Radeon, в котором особое внимание уделяется добавлению поддержки игр Dragon's Creed 2, Horizon: West of Extinction и Reloaded Outpost.

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Сайт TechPowerUP обнаружил, что компания AMD в последнем WHQL-драйвере Adrenalin 24.3.1 без лишнего шума открыла полную поддержку разгона для видеокарт Radeon RX 7900 GRE и сняла ограничение на разгон памяти. Кроме того, в драйвере 24.3.1 добавлена новая функция обхода ограничений по тактовой частоте, которая автоматически регулирует ограничения энергопотребления при загрузке.

TechPowerUp

RX 7900 GRE была первоначально представлена в 2023 году для китайского рынка, а затем выпущена в феврале 2024 года для глобального рынка.

После глобального релиза некоторые рецензенты обнаружили, что прирост производительности при разгоне карты ниже, чем ожидалось. После этого AMD заявила, что подтвердила наличие проблемы, сообщив, что она связана с неправильными настройками памяти RX 7900 GRE, и пообещав исправить ее с помощью новых драйверов.

Согласно тестам TechPowerUP, RX 7900 GRE достигает скорости памяти 3000 МГц (24 Гбит/с) с последними драйверами, что значительно выше предыдущего значения 2316 МГц, в результате чего улучшение разгона составляет около 15 %.