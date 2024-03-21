Компания OmniVision Group сделала революционный анонс, представив инновационный сенсор изображения CMOS OV50K40, разработанный специально для мобильных телефонов.

Компания OmniVision Group сделала революционный анонс, представив инновационный сенсор изображения CMOS OV50K40, разработанный специально для мобильных телефонов. Этот датчик устанавливает новые стандарты в области смартфонной фотографии, поскольку это первый в мире датчик изображения для смартфонов, оснащенный технологией TheiaCel.

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Технология TheiaCel, встроенная в сенсор OV50K40, расширяет его возможности за счет бокового переливного интегрирующего конденсатора (LOFIC), позволяя достичь динамического диапазона, сравнимого с человеческим глазом, за одну экспозицию. Благодаря этому матрица способна создавать беспрецедентные изображения с богатой детализацией и естественными тонами даже в сложных условиях освещения.

Благодаря 50-мегапиксельному разрешению и размеру отдельного пикселя 1,2 м, OV50K40 может похвастаться исключительным качеством изображения. Она также оснащена технологией высокого усиления и коррелированной множественной выборки (CMS), а также передовой технологией биннинга пикселей для повышения чувствительности в условиях низкой освещенности.

Кроме того, OV50K40 оснащена технологией Quad Phase Detection (QPD), обеспечивающей быструю и точную автофокусировку по всему массиву изображений. Кроме того, встроенный в сенсор алгоритм восстановления пикселей поддерживает запись видео в разрешении до 8K и возможность 2-кратного зума, что делает его универсальным вариантом для съемки на мобильный телефон.

Для поддержки передовой технологии сенсора OmniVision использовала в OV50K40 свою новейшую технологию укладки чипов PureCel Plus-S, обеспечивающую превосходное разрешение даже при малом размере пикселя 1,2 мм. Сенсор уже запущен в массовое производство и вскоре должен появиться на рынке.

Интересно, что на пресс-конференции, посвященной мобильному телефону HONOR Magic6 Ultimate Edition, стало известно, что в нем установлен сенсор H9800 с аналогичными параметрами, что и в OmniVision OV50K40, включая технологию интегрирующего конденсатора с боковым переливом. Это вызвало предположения о том, что эти два сенсора могут быть одним и тем же продуктом, демонстрируя стремление индустрии к инновациям и передовым технологиям в области смартфонной фотографии.