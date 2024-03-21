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Kefir32
OmniVision представила сенсор изображения OV50K40 с технологией TheiaCel для мобильных телефонов
Компания OmniVision Group сделала революционный анонс, представив инновационный сенсор изображения CMOS OV50K40, разработанный специально для мобильных телефонов.

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Компания OmniVision Group сделала революционный анонс, представив инновационный сенсор изображения CMOS OV50K40, разработанный специально для мобильных телефонов. Этот датчик устанавливает новые стандарты в области смартфонной фотографии, поскольку это первый в мире датчик изображения для смартфонов, оснащенный технологией TheiaCel.

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Технология TheiaCel, встроенная в сенсор OV50K40, расширяет его возможности за счет бокового переливного интегрирующего конденсатора (LOFIC), позволяя достичь динамического диапазона, сравнимого с человеческим глазом, за одну экспозицию. Благодаря этому матрица способна создавать беспрецедентные изображения с богатой детализацией и естественными тонами даже в сложных условиях освещения.

Благодаря 50-мегапиксельному разрешению и размеру отдельного пикселя 1,2 м, OV50K40 может похвастаться исключительным качеством изображения. Она также оснащена технологией высокого усиления и коррелированной множественной выборки (CMS), а также передовой технологией биннинга пикселей для повышения чувствительности в условиях низкой освещенности.

Кроме того, OV50K40 оснащена технологией Quad Phase Detection (QPD), обеспечивающей быструю и точную автофокусировку по всему массиву изображений. Кроме того, встроенный в сенсор алгоритм восстановления пикселей поддерживает запись видео в разрешении до 8K и возможность 2-кратного зума, что делает его универсальным вариантом для съемки на мобильный телефон.

Для поддержки передовой технологии сенсора OmniVision использовала в OV50K40 свою новейшую технологию укладки чипов PureCel Plus-S, обеспечивающую превосходное разрешение даже при малом размере пикселя 1,2 мм. Сенсор уже запущен в массовое производство и вскоре должен появиться на рынке.

Интересно, что на пресс-конференции, посвященной мобильному телефону HONOR Magic6 Ultimate Edition, стало известно, что в нем установлен сенсор H9800 с аналогичными параметрами, что и в OmniVision OV50K40, включая технологию интегрирующего конденсатора с боковым переливом. Это вызвало предположения о том, что эти два сенсора могут быть одним и тем же продуктом, демонстрируя стремление индустрии к инновациям и передовым технологиям в области смартфонной фотографии.

#cmos #ov50k40
Источник: ovt.com
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