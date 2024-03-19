Apple, по слухам, ведет переговоры с Google о возможной интеграции Gemini в свои смартфоны.

Появление ChatGPT привело к изменению обычаев в Интернете и стимулировало рынок смартфонов на внедрение новых функций искусственного интеллекта. Samsung сразу вышел на передний план со своим Galaxy S24, предлагающим самые передовые функции на сегодняшний день. Теперь вся промышленность пытается наверстать упущенное.

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Начнем с Apple. Мы ожидали, что iPhone 15 будет широко открыт для искусственного интеллекта, но этого не произошло, и компания из Купертино оказалась за спиной своих конкурентов. Известно, что Apple разрабатывает собственную языковую модель под названием Ajax, надеясь, что iOS 18 наконец-то принесет обещанную революцию, которую обещал Тимоти Кук своим акционерам. Для этого Apple может потребоваться её пожизненный соперник.

Apple хочет, чтобы Gemini пришла на ее iPhone

На самом деле, Apple может рассчитывать на Ajax для локальной поддержки некоторых функций, которые будут опираться на аппаратное обеспечение iPhone. Однако другие функции будут слишком требовательны для iPhone и должны работать через облако, например, генерация текстов и изображений. Чтобы быть уверенной, что все готово к запуску iOS 18, Apple, по слухам, ведет переговоры с Google о возможной интеграции Gemini в свои смартфоны.

Информация пришла от Bloomberg, утверждающая, что это партнерство может вступить в силу уже в этом году. СМИ указывает, что масштаб контракта будет аналогичен тому, который позволяет Google оставаться поисковой системой по умолчанию в Safari, что эквивалентно нескольким миллиардам долларов в год. Однако пока что ничего окончательного сказать нельзя. Apple также могла бы обратиться к DeepAI за этим же проектом. Но если партнерство все-таки состоится, то об этом будет объявлено на WWDC 2024.