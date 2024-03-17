В ближайшее время пользователи могут ожидать появления новых функций, которые значительно упростят работу с приложением и обеспечат более высокий уровень защиты информации.

Популярный мессенджер WhatsApp* неустанно работает над улучшением пользовательского опыта и безопасности своей платформы. В ближайшее время пользователи могут ожидать появления новых функций, которые значительно упростят работу с приложением и обеспечат более высокий уровень защиты информации.

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Одной из основных новостей является внедрение улучшенной системы блокировки приложения. В ближайшем времени WhatsApp* планирует добавить возможность защищать свой аккаунт не только с помощью биометрических данных (отпечаток пальца или опознавание лица), но и с использованием пароля. Это решение станет особенно полезным для тех пользователей, у кого устройства не поддерживают функции биометрической аутентификации или тем, кто предпочитает использовать пароли для защиты своих данных.

Кроме того, разработчики WhatsApp* работают над новым инструментом для организации чатов. Он позволит пользователям фильтровать свои разговоры в зависимости от их важности. Таким образом, пользователи смогут прочитывать только определенные типы чатов, например, только групповые беседы или сообщения, которые еще не прочитали.

Важным обновлением в бета-версии WhatsApp* для Android (2.24.6.15) является возможность закрепления некоторых сообщений в разделах разговоров. Интерфейс данной функции разработаны с учетом удобства навигации по списку закрепленных сообщений. Предполагается, что эта функция будет доступна более широкой аудитории пользователей в течение ближайших недель.

Тем самым, эти новые функции демонстрируют направленность WhatsApp* на улучшение безопасности и удобства использования своей платформы.

* WhatsApp принадлежит компании Metа, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.