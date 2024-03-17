Компания SilverStone, известный новатор в области компьютерных аппаратных решений, расширила свою линейку продуктов, включив в нее 19-дюймовые стоечные серверные шасси.

Компания SilverStone, известный новатор в области компьютерных аппаратных решений, расширила свою линейку продуктов, включив в нее 19-дюймовые стоечные серверные шасси. Их последние предложения, RM600 и RM61-312, разработаны с учетом традиционных стандартов и отвечают потребностям требовательных серверных приложений.

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RM600, шасси форм-фактора 6U, демонстрирует стремление SilverStone к исключительной эффективности охлаждения и адаптивности. В него интегрированы три 360-миллиметровых радиатора, что делает его передовым продуктом на рынке серверной инфраструктуры. Благодаря форм-фактору 19-дюймовой стойки и высоте 6U это шасси обеспечивает беспрецедентную гибкость. Его съемная передняя панель со стратегически продуманной перфорацией оптимизирует воздушный поток, не влияя на производительность. Кроме того, на ней расположены фронтальные порты ввода/вывода для легкого доступа.

Внутри RM600 реализована двухкамерная конструкция. В верхней камере высотой 4U можно разместить различные материнские платы, включая SSI-EEB, что обеспечивает совместимость с компонентами серверного класса. Шасси имеет восемь слотов расширения PCI для различных конфигураций и крепления для вентиляторов/радиаторов со всех сторон, что обеспечивает эффективное терморегулирование. В нижнем отсеке высотой 2U размещены три корзины для накопителей, два кронштейна для БП и три 120-мм вентилятора для эффективного охлаждения.

Спереди RM61-312 имеет 12 лотков для накопителей, в которых можно разместить 2,5-дюймовые SSD и 3,5-дюймовые HDD в форматах 12G-SAS и 6G-SATA. Эти лотки можно заменять в горячем режиме, что упрощает обслуживание и позволяет адаптироваться к меняющимся требованиям к хранению данных. Каждый лоток оснащен специальным светодиодным индикатором для отображения рабочего состояния каждого диска.

Чтобы удовлетворить динамичные потребности пользователей в требовательных серверных средах, компания SilverStone планирует выпустить дополнительные аксессуары для модернизации и повышения производительности внутренних компонентов. Эти настраиваемые аксессуары обеспечат оптимальную функциональность и надежность в различных серверных средах.

Таким образом, RM600 и RM61-312 представляют собой значительный сдвиг в дизайне серверных шасси, обеспечивая непревзойденную производительность охлаждения, гибкость хранения и адаптивность. Стремление компании SilverStone к инновациям устанавливает новую планку совершенства в отрасли, предлагая пользователям инновационные решения для их серверной инфраструктуры.