Это, по сути, будет основным отличием между двумя моделями, вторая из которых, предположительно, будет называться "Ультра".

Samsung готовится к запуску нового более доступного Galaxy Z Fold 6, который, по информации корейского издания ET News, не будет поддерживать использование стилуса S Pen. Это, по сути, будет основным отличием между двумя моделями, вторая из которых, предположительно, будет называться "Ультра".

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Конкуренция на рынке складных устройств для Samsung становится все более ожесточенной. Начиная с выпуска модели Galaxy Fold в 2019 году, Samsung практически не имел конкурентов, но теперь появляется все больше конкурентных моделей разных брендов. Например, существуют модели Pixel Fold, OnePlus Open и серия Motorola Razr, которые успешно конкурируют с линейкой Samsung.

Согласно данным аналитиков, Huawei заняла первое место в Китае по объему продаж складных телефонов, в то время как Samsung занимает четыре нижних позиции в топ-10 самых продаваемых устройств. Тем не менее, эксперты ожидают, что новая более доступная модель Galaxy Z Fold 6 поможет Samsung вернуться на первое место.

Если верить последним слухам, Samsung намерена выпустить третью модель складного телефона. По предварительным данным, ожидалось, что это будет дорогая модель "Ультра", однако новый отчет от ETNews говорит о том, что на самом деле Samsung планирует запустить более доступную модель, возможно с названием Galaxy Z Fold 6 FE. В ассортименте продукции Samsung они обозначаются как "Fan Edition" и предложены по более низкой цене, сохраняя при этом некоторые флагманские возможности.

Таким образом, по слухам, Galaxy Z Fold 6 FE не будет поддерживать использование стилуса S Pen, что соответствует предыдущим упоминаниям о том, что модель Galaxy Z Fold 6 Ultra будет совместима со стилусом, а обычная Fold 6 - нет. Ожидается, что Galaxy Z Fold 6 будет представлен в июле.