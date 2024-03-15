ASUS представила свой новейший флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra. Компания обещает, что он будет воплощением мобильной технологии будущего.

ASUS представила свой новейший флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra. Компания обещает, что он будет воплощением мобильной технологии будущего. Устройство имеет изысканный дизайн, усовершенствованную фотосистему, впечатляющую вычислительную мощность и длительное время автономной работы.

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Zenfone 11 Ultra доступен в четырех цветах, каждый из которых вдохновлен прекрасными пейзажами планеты. Компания использовала экологичные материалы, такие как переработанный алюминий для корпуса и упаковку, пригодную для вторичной переработки.

Смартфон оснащен большим 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и оптимизированным энергопотреблением. Соотношение экрана к корпусу составляет 94%, что придает устройству стильный и современный вид.

Zenfone 11 Ultra также стремится быть экологически безопасным устройством, с использованием переработанных материалов для корпуса и дисплея, а также сократив использование пластика в упаковке.

Внутри Zenfone 11 Ultra находится мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает высокую производительность и место для хранения данных.

Система камер Zenfone 11 Ultra устанавливает новые стандарты для смартфонов. Основная камера с разрешением 50 Мп поддерживается инновационными технологиями, такими как 6-осевой стабилизатор Hybrid Gimbal 3.0 и запись объемного звука OZO 3D. Функции искусственного интеллекта расширяют возможности фотосъемки и повышают удобство использования.

Zenfone 11 Ultra также предлагает возможность транслировать приложения с телефона на другие устройства, а также упрощает управление файлами.





ASUS Zenfone 11 Ultra уже доступен для покупки по цене от 999 евро(около 100 000 рублей). В рамках акции он предлагается со скидкой, действительной до 14 апреля, в определенных магазинах и интернет-магазине ASUS.