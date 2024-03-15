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Kefir32
ASUS представила флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra
ASUS представила свой новейший флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra. Компания обещает, что он будет воплощением мобильной технологии будущего.

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ASUS представила свой новейший флагманский смартфон Zenfone 11 Ultra. Компания обещает, что он будет воплощением мобильной технологии будущего. Устройство имеет изысканный дизайн, усовершенствованную фотосистему, впечатляющую вычислительную мощность и длительное время автономной работы.

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Zenfone 11 Ultra доступен в четырех цветах, каждый из которых вдохновлен прекрасными пейзажами планеты. Компания использовала экологичные материалы, такие как переработанный алюминий для корпуса и упаковку, пригодную для вторичной переработки.

Смартфон оснащен большим 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 144 Гц и оптимизированным энергопотреблением. Соотношение экрана к корпусу составляет 94%, что придает устройству стильный и современный вид.

Zenfone 11 Ultra также стремится быть экологически безопасным устройством, с использованием переработанных материалов для корпуса и дисплея, а также сократив использование пластика в упаковке.

Внутри Zenfone 11 Ultra находится мощный процессор Snapdragon 8 Gen 3 Mobile Platform, 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти, что обеспечивает высокую производительность и место для хранения данных.

Система камер Zenfone 11 Ultra устанавливает новые стандарты для смартфонов. Основная камера с разрешением 50 Мп поддерживается инновационными технологиями, такими как 6-осевой стабилизатор Hybrid Gimbal 3.0 и запись объемного звука OZO 3D. Функции искусственного интеллекта расширяют возможности фотосъемки и повышают удобство использования.

Zenfone 11 Ultra также предлагает возможность транслировать приложения с телефона на другие устройства, а также упрощает управление файлами.


ASUS Zenfone 11 Ultra уже доступен для покупки по цене от 999 евро(около 100 000 рублей). В рамках акции он предлагается со скидкой, действительной до 14 апреля, в определенных магазинах и интернет-магазине ASUS.

#asus #zenfone 11 ultra
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Шакро Старый
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_KVV
21:09
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21:06
кто тебе сказал что проигрывают. еще даже ниодного истребителя не видел. а их у них тысячи а у нас 35
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21:04
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