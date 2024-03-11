На чип-гиганта NVIDIA подали в суд три автора, которые утверждают, что их книги были использованы без разрешения для разработки платформы искусственного интеллекта Nemo AI.

На чип-гиганта NVIDIA подали в суд три автора, которые утверждают, что их книги были использованы без разрешения для разработки платформы искусственного интеллекта Nemo AI.

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Авторы, Брайан Кин, Абди Наземьян и Стюарт О'Нан, по данным Reuters, заявили, что их работы были частью 196 640 книг, использованных для обучения Nemo имитации письменного языка.

В процессе обучения были упомянуты такие произведения, как роман Кина " Прогулка с призраком" 2008 года, роман Наземиана "Как история любви" 2019 года и роман О'Нана "Последняя ночь лобстера".

Nemo AI - это платформа искусственного интеллекта Nvidia для помощи в процессах управления бизнесом, бизнес-консультирования и предоставления расширенной аналитики.

Между тем, в октябре 2023 года три автора уведомили Nvidia о том, что компания нарушила их авторские права. Однако Nvidia немедленно удалила все три книги из своей обучающей системы.

В результате три автора расценили действия компании как признание факта нарушения.

Авторы требуют, чтобы компания выплатила им и сотням других авторов, чьи книги были использованы в системе обучения искусственного интеллекта Nemo, компенсацию в размере, не подлежащем огласке.

Как сообщает The Verge, в иске, предположительно, речь идет о наборе данных для разработки ИИ "Books3", и другие авторы также подали иски против OpenAI и Meta.

Известно, что Microsoft OpenAI также судилась по тому же поводу. В январе 2024 года авторы Николас Басбанес и Николас Гейдж заявили, что их работа была "украдена" Microsoft и OpenAI.

Неделей ранее New York Times также подала иск против OpenAI, требуя миллиарды долларов в качестве компенсации за нарушение авторских прав.

Авторы статьи утверждают, что в то время как Chat-GPT анализировал большие объемы онлайн-данных, Microsoft и OpenAI использовали его контент для обучения систем компании и разработки моделей искусственного интеллекта.

OpenAI также сталкивается с многочисленными исками от деятелей поп-культуры, таких как автор "Игры престолов" Джордж РР Мартин и комедиантка Сара Сильверман, которые утверждают, что их работы были неправомерно использованы для обучения корпоративного искусственного интеллекта.