Сенсор камеры - один из важнейших компонентов смартфона, а Sony - производитель сенсоров камеры номер один в мире.

Сенсор камеры - один из важнейших компонентов смартфона, а Sony - производитель сенсоров камеры номер один в мире. Подразделение крупномасштабных интегральных схем Samsung также выпускает датчики камеры под маркой ISOCELL и является вторым по величине производителем камер в мире. Хотя Samsung в основном использует собственные сенсоры камеры в своих телефонах Galaxy, в будущем ситуация может измениться.

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В будущих телефонах Galaxy могут использоваться сенсоры камер Sony

Согласно новому сообщению ETNews, в будущем Samsung может использовать больше сенсоров камеры Sony в своих смартфонах. Sony Semiconductor Solutions (которая производит сенсоры камеры Sony) планирует перенести часть своего производства сенсоров камеры из Японии в Южную Корею. По имеющимся данным, компания обсудила планы по упаковке и инспекции с такими компаниями, занимающимися производством полупроводников, как LB Semicon, Doosan Tesna (NGion), ALT и ASE Korea.

Полупроводниковые пластины сенсоров изображения для камер будут перевезены из Японии в Корею для процесса упаковки и превращения в отдельные чипы. Sony попросила корейские компании использовать чистые помещения класса 10 для постобработки. Чистая комната класса 10 - это помещение на производственном объекте, в котором на один кубический фут площади приходится менее 10 частиц пыли (размером более 0,5 микрона).

Подразделение MX компании Samsung поощряет конкуренцию, смешивая сенсоры изображения, произведенные подразделением Systems LSI, с продукцией Sony в смартфонах, а Sony расширяет свои внутренние процессы в Южной Корее, чтобы лучше реагировать на запросы клиентов", - сообщил представитель отрасли, знакомый с вопросом.

Судя по всему, Samsung MX хочет усилить конкуренцию между полупроводниковыми решениями Sony и своим собственным подразделением System LSI. Это приведет к тому, что Samsung будет внедрять новые технологии быстрее и с меньшими затратами. В настоящее время Sony занимает более 50 процентов мирового рынка сенсоров для мобильных камер, в то время как Samsung находится на втором месте с 10 процентами.