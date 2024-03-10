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Kefir32
Соцсеть Х запустит аналог YouTube для телевизоров Amazon и Samsung
Соцсеть X*(бывший Twitter), принадлежащая Илону Маску, планирует создать приложение для телевизоров Amazon и Samsung SmartTV, которое будет служить аналогом видеоплатформы YouTube.

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Соцсеть X*(бывший Twitter), принадлежащая Илону Маску, планирует создать приложение для телевизоров Amazon и Samsung SmartTV, которое будет служить аналогом видеоплатформы YouTube. Данный шаг является частью стратегии Маска по привлечению большего числа рекламодателей и популярных блогеров. Он стремится предоставить пользователям возможность смотреть длинные видеоролики на большом экране и конкурировать с другими популярными сервисами, такими как YouTube, Twitch, Signal и Reddit.

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Планы Маска по запуску телевизионного приложения для X* связаны с его стремлением сделать социальную сеть более привлекательной для интернет-пользователей и рекламодателей. Он намерен превратить X в "приложение для всего", аналогичное китайскому приложению WeChat, предлагая пользователю широкий спектр услуг, включая обмен сообщениями и пиринговые платежи.

Интерфейс телевизионного приложения X* будет идентичным приложению YouTube. Запуск планируется на следующей неделе. X* уже заручилась поддержкой таких известных личностей, как бывший комментатор Fox Такер Карлсон и бывший ведущий CNN Дон Лемон. Кроме того, Маск заявил о возможности получения лицензии на передачу денег в Нью-Йорке и Калифорнии, чтобы предоставлять пользователю функцию отправки денег другим пользователям.

Twitter, предшественник X*, уже несколько раз пытался войти на рынок телевизионных приложений, однако эти шаги были не столь успешными. Однако Маску важно не повторять ошибки предшественника и сделать X* успешной видеоплатформой. Недавно X* объявила о своем намерении стать платформой, ориентированной на видео, и внедрила новую функцию видео, напоминающую TikTok.

Основная цель Маска - создать приложение, которое предоставит пользователям возможность просмотра больших видеороликов на больших экранах и будет конкурировать с популярными сервисами, такими как YouTube, Twitch, Signal и Reddit. Помимо этого, Маск также стремится получить лицензию на передачу денег в различных штатах, чтобы предоставить пользователю функцию пиринговых платежей. Запуск телевизионного приложения X* назначен на следующую неделю и предвещает новый этап в развитии социальной сети.

* X(бывший Twitter) - запрещена на территории РФ!

#twitter #youtube #elon musk #smarttv
Источник: rbc.ru
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Компания X анонсировала запуск телевизионного приложения для Smart-TV
На Илона Маска подали в суд топ-менеджеры Twitter за множественную невыплату средств
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