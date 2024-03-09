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Kefir32
Поддерживаемая PlayStation студия Deviation Games закрылась
Игровая студия Deviation Games, основанная бывшими разработчиками из "Call of Duty", объявила о своем закрытии в начале этого года

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Игровая студия Deviation Games, основанная бывшими разработчиками из "Call of Duty", объявила о своем закрытии в начале этого года. Созданная в 2020 году команда была нацелена на создание эксклюзивных игр для PlayStation. К сожалению, несмотря на все усилия, они так и не смогли выпустить ни одной игры до своего закрытия.

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В игровой индустрии наблюдается рост числа сокращений рабочих мест, и закрытие Deviation Studios вписывается в эту тенденцию. Однако, пока неясно, связано ли это закрытие непосредственно с увольнениями в PlayStation. Директор по персоналу Deviation Games, Кристе Стулл, грустно сообщила об этом на LinkedIn, выразив благодарность всем членам команды за их усилия и преданность делу.

Джейсон Бланделл и Дэйв Энтони основали Deviation Games, получив признание за свой вклад в серию игр "Call of Duty" от Treyarch. В настоящее время информация о разрабатываемом проекте для PlayStation неизвестна.

В игровой секторе происходит значительное сокращение рабочих мест, и в 2024 году число увольнений может достичь почти прошлогодних показателей. После приобретения компании Activision Blizzard King за 69 миллиардов долларов Microsoft уволила около 1900 сотрудников, что составило около 8,6 % ее рабочей силы.

#playstation #deviation games
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