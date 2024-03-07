Росс Янг, генеральный директор DSCC, консалтинговой компании, специализирующейся на поставках экранов, недавно опубликовал твит с информацией о цветовой гамме телефонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Росс Янг, генеральный директор DSCC, консалтинговой компании, специализирующейся на поставках экранов, недавно опубликовал твит с информацией о цветовой гамме телефонов Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Информация о цветовой гамме, основанная на твитах, приведена ниже:

Galaxy Z Fold6: темно-синий, светло-розовый и серебристый

Galaxy Z Flip6: светло-голубой, светло-зеленый, серебристый и желтый

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Galaxy Z Fold6, со своей стороны, имеет плоский дизайн и напоминает дизайн телефона Galaxy S24 Ultra.

Согласно прошлым рендерам, внутренний экран Galaxy Z Fold6 имеет размер около 7,6 дюйма по диагонали и 153,5 x 132,5 x 6,1 мм в развернутом виде, а внешний - около 6,2 дюйма.

Камера Galaxy Z Flip6 больше по размеру, а на рендерах также виден другой модуль вспышки. Ранее сообщалось, что основная камера телефона Galaxy Z Flip6 может быть усовершенствована до 50-мегапикселей по сравнению с 12-мегапиксельной основной камерой телефона Galaxy Z Flip5.

Размеры телефона составляют 165,0 x 71,7 x 7,4 мм, хотя толщина увеличилась на 7% - с 6,9 мм до 7,4 мм, что говорит о том, что Samsung увеличила емкость аккумулятора, который, по прогнозам, обеспечит лучшее время автономной работы.