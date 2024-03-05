Компания Samsung продемонстрировала возможности камеры Galaxy S24 Ultra, превратив ее в аэрофотоаппарат, который делает снимки на высоте более 35 км над Землей.

Компания Samsung продемонстрировала возможности камеры Galaxy S24 Ultra, превратив ее в аэрофотоаппарат, который делает снимки на высоте более 35 км над Землей. Для этого были закреплены четыре Galaxy S24 Ultra в специально разработанных карбоновых клетках, которые затем были прикреплены к стратосферным воздушным шарам. Цель состояла в том, чтобы отправить эти устройства на космическую высоту и сделать снимки Земли в высоком разрешении. Всего было сделано более 150 снимков с разным фокусным расстоянием, и результаты оказались потрясающими.

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Samsung разработала два каркаса из углеродного волокна, чтобы безопасно доставить смартфоны в космос(почти) с помощью воздушного шара. После выбора окончательного варианта каркаса, телефоны были закреплены на нем и прикреплены к воздушному шару с водородом. Воздушные шары поднялись на высоту 37 км над поверхностью Земли, достигнув стратосферы. После того, как фотографии были сделаны водородный газ из воздушных шаров был выпущен, и телефоны благополучно приземлились на Землю.

Samsung регулярно ставит камеру на первое место среди характеристик, которыми можно похвастаться, и Galaxy S24 Ultra не стал исключением. Такой эксперимент с отправкой смартфона в стратосферу является новым способом компании продвинуть на рынок возможности камеры своего флагманского устройства. Данное исследование было проведено в рамках временного проекта и направлено на показ возможностей камеры Galaxy S24 Ultra.

Этот эксперимент помог продемонстрировать, насколько удивительное качество можно получить с помощью Galaxy S24 Ultra, а также позиционирует Samsung как лидера в области камер в мире смартфонов.