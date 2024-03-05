Российские разработчики создали операционную систему (ОС), предназначенную специально для пользователей старшего возраста и ориентированную на простоту использования.

Российские разработчики создали операционную систему (ОС), предназначенную специально для пользователей старшего возраста и ориентированную на простоту использования. Разработчики из Кубанского государственного технического университета создали прототип программы на основе открытых версий операционной системы Linux.

реклама

Ключевой особенностью этой операционной системы является интеграция искусственного интеллекта (Al), который помогает пользователям разобраться в управлении компьютером. С помощью Al система предоставляет подсказки и предложения, упрощающие процесс обучения для тех, кто не имеет опыта работы с компьютером. Олег Лейнвебер, один из авторов системы, подчеркивает, что именно компонент искусственного интеллекта отличает их продукт от других операционных систем, представленных на рынке.

При первоначальной настройке операционной системы пользователю предлагается выбрать один из двух вариантов интерфейса, напоминающих Windows или macOS. После выбора происходит автоматическая настройка, а во время работы с системой искусственный интеллект предлагает всплывающие подсказки, чтобы еще больше упростить работу с компьютером. У опытных пользователей есть возможность отключить эти подсказки, если в них нет необходимости.

Чтобы использовать новую операционную систему, компьютер должен соответствовать минимальным системным требованиям: шестиядерный процессор Intel или AMD, графический адаптер AMD серии RX 400, видеокарта Nvidia серии 900 или выше, а также минимум 8 ГБ оперативной памяти.

Эта разработка - еще один пример усилий России в технологическом секторе. В декабре Россия представила смартфон R-PHON с российской операционной системой. Кроме того, Совет Федерации начал тестирование отечественных смартфонов на базе ОС "Аврора".

Похоже, что Россия фокусируется на расширении своих технологических возможностей в различных областях, включая операционные системы, специально разработанные для определенных групп пользователей, например, пожилых людей. Благодаря интеграции технологий искусственного интеллекта эти операционные системы призваны сделать использование компьютера более доступным и удобным для людей с ограниченным технологическим опытом.