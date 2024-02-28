Компания Xiaomi на выставке Mobile World Congress 2024 представила свою стратегию развития интеллектуальной экосистемы "Человек x Автомобиль x Дом".

Компания Xiaomi на выставке Mobile World Congress 2024 представила свою стратегию развития интеллектуальной экосистемы "Человек x Автомобиль x Дом". Они стремятся создать связь между этими тремя сферами и разрабатывают инновационные продукты с учетом потребностей пользователей. Одним из первых продуктов, представленных на выставке, был Xiaomi SU7 - электрический полноразмерный седан, который позиционируется как экологичный и высокопроизводительный автомобиль.

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Xiaomi инвестировала более 10 миллиардов юаней в исследования и разработки, чтобы создать новые технологии EV, включая мотор, интегрированную батарею, литье под давлением и автопилот. SU7 оснащен большой батареей емкостью 101 кВт/ч, которая обеспечивает дальность поездки на одном заряде до 800 км, а система быстрой зарядки позволяет добавить 390 км за 10 минут. Xiaomi также предлагает две версии SU7 - с задним или полным приводом.

Автомобиль имеет низкий коэффициент лобового сопротивления, что повышает энергоэффективность. Внутри SU7 есть большой центральный сенсорный дисплей, "head-up" дисплей и системы помощи водителю на базе процессора Qualcomm Snapdragon и NVIDIA Orin. Для пассажиров на задних сидениях предусмотрены ЖК-экраны.

Xiaomi планирует начать серийное производство SU7 в первой половине 2024 года, и они намерены конкурировать на китайском рынке с такими автомобилями, как Porsche Taycan и Tesla Model S. На данный момент нет информации о появлении SU7 на европейском рынке, но Xiaomi надеется стать одним из крупнейших мировых автопроизводителей в течение 15-20 лет.