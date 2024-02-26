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Kefir32
MediaTek запускает платформу T300 5G RedCap для маломощных IoT-устройств
На выставке Mobile World Congress 2024 компания MediaTek анонсировала платформу T300, 5G RedCap RF SoC, созданную для решений IoT.

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Сегодня на выставке Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) компания MediaTek представила новое дополнение к своему продукту 5G RedCap (5G Lightweight) - платформу MediaTek T300 для широкого спектра IoT-устройств с низким энергопотреблением.

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Платформа MediaTek T300 описывается как RF-совместимая и оснащенная модемом MediaTek M60, соответствующим стандарту 3GPP 5G R17, что обеспечивает преимущество перед решениями 4G IoT на протяжении нескольких поколений.

Представители MediaTek утверждают, что интегрированная радиочастотная система T300 с упрощенной конструкцией антенны обеспечивает устройствам 5G высокую надежность соединения и более длительное время автономной работы, сокращая при этом циклы разработки и затраты. Модем MediaTek M60 5G обеспечивает снижение энергопотребления до 60 % по сравнению с решениями LTE Cat-4 и до 70 % по сравнению с решениями 5G eMBB. Функции низкого энергопотребления подходят для крупномасштабного развертывания в IoT, промышленном IoT, мобильной связи, безопасности, логистике и других областях для достижения более высокой энергоэффективности.

Согласно официальным тестам, MediaTek T300 может достигать скорости нисходящего канала 227 Мбит/с и восходящего канала 122 Мбит/с. Основанный на модеме, соответствующем стандарту 3GPP 5G R17, MediaTek T300 поддерживает ряд энергоэффективных усовершенствований, включая Paging Early Indication, UE Subgrouping и Tracking Reference. MediaTek T300 поддерживает множество улучшений энергоэффективности, включая раннее оповещение, подгруппировку UE, информацию TRS в режиме ожидания, адаптацию мониторинга PDCCH и ослабление RLM в активном режиме. Кроме того, в MediaTek T300 интегрирован процессор с частотой 800 МГц.

К особенностям MediaTek T300 также относятся:

  • Поддержка энергосберегающей технологии MediaTek UltraSave 4.0 для снижения энергопотребления
  • Поддержка 5G NSA и 5G SA для сетей LTE и NR-FR1 (20 МГц).
  • Высокая надежность и низкая задержка соединения благодаря поддержке 256 QAM DL/UL и 1T2R MIMO/1CC
  • Поддержка технологии Dual SIM Single Access (DSSA) и технологии нарезки сети.
  • Компания успешно завершила испытания T300 на подключение к сети 5G SA, а также тесты VoNR-вызовов и передачи данных.

Что такое технология MediaTek RedCap?

Для тех, кто еще не понял, RedCap - это технология компании MediaTek, которая направлена на то, чтобы сделать сеть 5G доступной для устройств, работающих с ограниченной мощностью и размером. Речь идет об устройствах "умного дома", таких как подключенные к Интернету датчики температуры, видеокамеры наблюдения, системы кондиционирования воздуха и т. д. Кроме того, новый чипсет помогает им использовать технологию 5G.

#mediatek #умный дом #iot #5g redcap rf soc #t300 #интернет для дома
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