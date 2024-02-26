На выставке Mobile World Congress 2024 компания MediaTek анонсировала платформу T300, 5G RedCap RF SoC, созданную для решений IoT.

Сегодня на выставке Mobile World Congress 2024 (MWC 2024) компания MediaTek представила новое дополнение к своему продукту 5G RedCap (5G Lightweight) - платформу MediaTek T300 для широкого спектра IoT-устройств с низким энергопотреблением.

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Платформа MediaTek T300 описывается как RF-совместимая и оснащенная модемом MediaTek M60, соответствующим стандарту 3GPP 5G R17, что обеспечивает преимущество перед решениями 4G IoT на протяжении нескольких поколений.

Представители MediaTek утверждают, что интегрированная радиочастотная система T300 с упрощенной конструкцией антенны обеспечивает устройствам 5G высокую надежность соединения и более длительное время автономной работы, сокращая при этом циклы разработки и затраты. Модем MediaTek M60 5G обеспечивает снижение энергопотребления до 60 % по сравнению с решениями LTE Cat-4 и до 70 % по сравнению с решениями 5G eMBB. Функции низкого энергопотребления подходят для крупномасштабного развертывания в IoT, промышленном IoT, мобильной связи, безопасности, логистике и других областях для достижения более высокой энергоэффективности.

Согласно официальным тестам, MediaTek T300 может достигать скорости нисходящего канала 227 Мбит/с и восходящего канала 122 Мбит/с. Основанный на модеме, соответствующем стандарту 3GPP 5G R17, MediaTek T300 поддерживает ряд энергоэффективных усовершенствований, включая Paging Early Indication, UE Subgrouping и Tracking Reference. MediaTek T300 поддерживает множество улучшений энергоэффективности, включая раннее оповещение, подгруппировку UE, информацию TRS в режиме ожидания, адаптацию мониторинга PDCCH и ослабление RLM в активном режиме. Кроме того, в MediaTek T300 интегрирован процессор с частотой 800 МГц.

К особенностям MediaTek T300 также относятся:

Поддержка энергосберегающей технологии MediaTek UltraSave 4.0 для снижения энергопотребления

Поддержка 5G NSA и 5G SA для сетей LTE и NR-FR1 (20 МГц).

Высокая надежность и низкая задержка соединения благодаря поддержке 256 QAM DL/UL и 1T2R MIMO/1CC

Поддержка технологии Dual SIM Single Access (DSSA) и технологии нарезки сети.

Компания успешно завершила испытания T300 на подключение к сети 5G SA, а также тесты VoNR-вызовов и передачи данных.

Что такое технология MediaTek RedCap?

Для тех, кто еще не понял, RedCap - это технология компании MediaTek, которая направлена на то, чтобы сделать сеть 5G доступной для устройств, работающих с ограниченной мощностью и размером. Речь идет об устройствах "умного дома", таких как подключенные к Интернету датчики температуры, видеокамеры наблюдения, системы кондиционирования воздуха и т. д. Кроме того, новый чипсет помогает им использовать технологию 5G.