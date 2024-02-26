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Kefir32
Honor представила ноутбук MagicBook Pro 16 с поддержкой пространственного аудио
В ходе состоявшейся глобальной выставки MWC 2024 в Барселоне состоялся дебют ноутбука MagicBook Pro 16 2024, который, как утверждается, станет "лидером среди компьютеров с ИИ".

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В ходе состоявшейся глобальной выставки MWC 2024 в Барселоне состоялся дебют ноутбука MagicBook Pro 16 2024, который, как утверждается, станет "лидером среди компьютеров с ИИ".

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Ноутбук оснащен процессором Intel Core Ultra 7, эксклюзивным дисплеем RTX 40, утверждается, что "на уровне платформы AI позволяет реализовать интеллектуальную взаимосвязь между устройствами, системами и приложениями; больше поддержки OS Turbo, увеличение времени выносливости".

Аппарат поддерживает функцию локального интеллектуального поиска AI, например, вы можете напрямую искать на нем фотографии кошек и котов.

Ноутбук оснащен экраном с высоким разрешением 3072x1920 и частотой 165 Гц, поддерживающим 100% цветовой гаммы DCI-P3, E<0,5.

Кроме того, модель Honor MagicBook Pro 16 2024 заявлена как первый в мире Windows-компьютер с поддержкой пространственного аудио.

Honor пока не объявила цену и доступность MagicBook Pro 16 2024, который, как утверждается, является "первым в отрасли 3D Illusory Colour Coating процессом".

Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2024 появился на Geekbench и будет оснащен процессором Core Ultra 7 155H и дискретной графикой RTX 4060.

На сайте китайского центра сертификации качества QC показано, что ноутбуки Honor DRA-72 и DRA-54 прошли сертификацию 3C с адаптерами питания 100 Вт / 200 Вт.

#honor #mwc 2024 #magicbook 16 #magicbook 16 2024
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