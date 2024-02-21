Последние несколько недель Google продвигает различные модели искусственного интеллекта Gemini. Сегодня компания представила новую, более компактную модель, предназначенную для определенного типа пользователей.

Google представила новую, уменьшенную модель искусственного интеллекта под названием Gemma для определенной категории пользователей. Разработанная командами DeepMind и другими подразделениями компании, Gemma имеет общие технические и инфраструктурные компоненты с моделью Gemini. Данная модель доступна в двух версиях: Gemma 2B и Gemma 7B. Они могут работать как на локальных компьютерах и ноутбуках, так и в облачном размещении. Gemma оптимизирована для работы с графическими процессорами Nvidia и аппаратными ускорителями Tensor Processing Units (TPUs) от Google Cloud.

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Несмотря на меньшие размеры по сравнению с другими крупными языковыми моделями, Google утверждает, что Gemma 2B и 7B превосходят значительно большие модели на ключевых показателях, включая Llama 2 от Meta. Сейчас Gemma доступна для исследователей бесплатно на платформе Kaggle и в бесплатных версиях блокнотов Colab. Если пользователь еще не использовал Google Cloud, он может получить кредит на 300 долларов для работы с Gemma. Для учёных размер кредита может быть увеличен до 500 000 долларов.

Ранее в этом месяце Google объявил о переименовании своего чатбота Bard в Gemini и запуске мобильного приложения Gemini для Android, а также предоставлении доступа к модели AI через приложение Google Search для iOS устройств. Также в феврале компания анонсировала Gemini Advanced, самую мощную модель по цене 19,99 доллара в месяц. Пока о дате выхода Gemini 1.5 Pro не объявлялось.