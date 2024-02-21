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Google представила новую, уменьшенную модель искусственного интеллекта под названием Gemma для определенной категории пользователей. Разработанная командами DeepMind и другими подразделениями компании, Gemma имеет общие технические и инфраструктурные компоненты с моделью Gemini. Данная модель доступна в двух версиях: Gemma 2B и Gemma 7B. Они могут работать как на локальных компьютерах и ноутбуках, так и в облачном размещении. Gemma оптимизирована для работы с графическими процессорами Nvidia и аппаратными ускорителями Tensor Processing Units (TPUs) от Google Cloud.
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Несмотря на меньшие размеры по сравнению с другими крупными языковыми моделями, Google утверждает, что Gemma 2B и 7B превосходят значительно большие модели на ключевых показателях, включая Llama 2 от Meta. Сейчас Gemma доступна для исследователей бесплатно на платформе Kaggle и в бесплатных версиях блокнотов Colab. Если пользователь еще не использовал Google Cloud, он может получить кредит на 300 долларов для работы с Gemma. Для учёных размер кредита может быть увеличен до 500 000 долларов.
Ранее в этом месяце Google объявил о переименовании своего чатбота Bard в Gemini и запуске мобильного приложения Gemini для Android, а также предоставлении доступа к модели AI через приложение Google Search для iOS устройств. Также в феврале компания анонсировала Gemini Advanced, самую мощную модель по цене 19,99 доллара в месяц. Пока о дате выхода Gemini 1.5 Pro не объявлялось.