Это долгожданное обновление после обнаружения проблем с предыдущей прошивкой Ver.4.0.

Для тех, кто не в курсе, компания Sony недавно объявила о выпуске последней версии прошивки Ver.6.0 для объектива FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS. Сие обновление ожадалось после обнаружения проблем с предыдущей прошивкой Ver.4.0.

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В прошивке Ver.4.0, выпущенной Sony в конце 2023 года, была обнаружена серьезная проблема, из-за которой автофокус и ручная фокусировка переставали работать, если режим съемки камеры был установлен на S&Q или 4K-ролики. Sony немедленно приостановила загрузку этой версии и выпустила Ver.5.0 для решения проблемы.

Последняя версия прошивки Ver.6.0 не только устраняет проблему с фокусировкой, которая присутствовала в Ver.4.0, но и добавляет поддержку высокоскоростной серийной съемки A9 III со скоростью 120 кадров в секунду. Это усовершенствование позволит фотографам, использующим A9 III с объективом FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS, по-настоящему насладиться чрезвычайно быстрой серийной съемкой, которую предлагает камера.

В проект обновления Ver.6.0 также включена поддержка непрерывной съемки, позволяющая объективу вести непрерывную съемку с помощью функции слежения за автофокусом/автоэкспозицией (AF/AE) с возможностью получения до 120 снимков в секунду при использовании с корпусом камеры ILCE-9M3. Кроме того, улучшена работа автофокуса при использовании объектива с камерой ILCE-9, а также повышена эффективность стабилизации изображения при использовании с камерой ILCE-7RM5.

В целом, обновление прошивки Ver.6.0 направлено на повышение стабильности работы и устранение предыдущих проблем с объективом, обеспечивая пользователям более надежную и качественную съемку.

Фотографы и любители фотокамер могут загрузить последнюю версию прошивки Ver.6.0 для объектива FE 100-400mm F4.5-5.6 GM OSS как для операционных систем Windows, так и для Mac. Это обновление будет с радостью встречено теми, кто с нетерпением ждал решения проблем с предыдущей прошивкой, а также предложит новые и улучшенные функции для расширения возможностей фотографов.