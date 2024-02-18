В научном журнале Science Advances указывается на угрозу, которую представляет саранча для растениеводства и продовольствия, особенно в регионах Ближнего Востока и Северной Африки.

В научном журнале Science Advances указывается на угрозу, которую представляет саранча для растениеводства и продовольствия, особенно в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Пространственно активированные вспышки саранчи только усугубляют эту проблему. Климатические факторы играют решающую роль в динамике саранчи, и понимание этих связей имеет важное значение для разработки стратегий управления и прогнозирования. Исследователи разработали систему на основе данных для оценки комбинированного риска вспышек саранчи на Ближнем Востоке и в Северной Африке и выяснили влияние климата на динамику саранчи.



Результаты исследования показали, что более, что более чем пятая часть стран с высоким риском столкнулись с массовыми и активными вспышками саранчи в период с 1985 по 2020 год. Эти вспышки, как правило, вызывались одновременными ветрами или наводнениями. Отдельные особи саранчи также предпочитают атаковать засушливые районы, которые подвержены экстремальным осадкам. Распространение саранчи сильно зависит от изменчивости климата, и ожидается, что глобальное потепление приведет к увеличению частоты вспышек саранчи.



Авторы статьи в журнале также отмечают, что пустынная саранча способствует голоду и угрожает продовольственной безопасности. В 2019-2020 гг. произошел саранчовый кризис, который был самым сильным за последние 25 лет. Крупные стаи саранчи мигрируют по нескольким странам одновременно, что создает больше проблем для международного сотрудничества в борьбе с этим вредителем.



Климатические условия, особенно осадки, играют важную роль в жизненном цикле саранчи. Они определяют инкубацию яиц и скорость развития саранчи, а также возможность массового вылета. Взаимосвязь между ветром и миграцией саранчи сложна и не всегда предсказуема. Чтобы разработать прогнозные стратегии и контролировать распространение саранчи, необходимо более глубокое понимание связей между климатом и саранчой.



Однако большинство текущих исследований фокусируются либо на временной последовательности, либо на пространственном аспекте. Пространственно-временная динамика не учитывается достаточно хорошо. Исследователи подчеркивают необходимость более глубокого изучения связи между климатом и саранчой с учетом пространственно-временной динамики для разработки эффективных стратегий по контролю и сдерживанию распространения этого вредителя.