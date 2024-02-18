Sora - это генератор видео из текста, создающий видео длиной до 60 секунд на основе письменных подсказок с помощью генеративного ИИ.

OpenAI представила новый инструмент - генератор видео из текста под названием Sora. Эта технология использует генеративный искусственный интеллект для создания видеороликов на основе письменных команд.

Sora еще не доступна для широкого использования, но OpenAI продемонстрировала несколько примеров видео, сгенерированных Sora, чтобы показать ее возможности.

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(AP Photo/Michael Dwyer)

С помощью генеративного ИИ Sora может создавать видео длительностью до 60 секунд на основе текстовых подсказок. Она также способна генерировать видео из существующих изображений. Хотя Sora не является первой технологией своего рода, аналитики отмечают высокое качество видеороликов, созданных этим инструментом, и считают, что его появление означает важный шаг для будущего генерации текста в видео.

Однако с развитием таких технологий возникают опасения относительно этических и социальных последствий их использования. Многие высказывают опасения о возможности манипуляции и распространении фальсифицированных видеоматериалов, что может создать проблемы в политике, мошенничестве и дезинформации. Множество технологических компаний уже работает над регулированием искусственного интеллекта и его рисками, но правительства также должны принять соответствующие меры.

Фред Хавемейер, руководитель американского отдела исследований в области ИИ и программного обеспечения в компании Macquarie, считает, что запуск Sora знаменует собой большой шаг вперед для индустрии.

OpenAI заявляет, что принимает важные шаги для обеспечения безопасности перед широким доступом к Sora. Компания сотрудничает с экспертами, чтобы тестировать модель и создавать инструменты для выявления недостоверного контента. Однако мало известно о том, как создавалась Sora, так как отчет OpenAI не раскрывает детали процесса обучения этой модели.





Таким образом, генератор видео из текста Sora от OpenAI представляет собой новую технологию, способную создавать видеоролики на основе письменных команд. Она обладает высоким качеством и длиной видео и является важным шагом в развитии генерации текста в видео.

Однако возникают опасения по поводу этических и социальных последствий использования таких видео, поэтому OpenAI принимает меры для обеспечения безопасности и надежности Sora перед ее широким доступом.