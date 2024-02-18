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Kefir32
SpaceX хочет забрать стартовую площадку во Флориде у конкурирующей компании ULA
Компания SpaceX планирует превратить свободный стартовый комплекс 37 (SLC-37) на мысе Канаверал в новую базу для ракеты-носителя Starship.

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Компания SpaceX планирует превратить стартовый комплекс 37 (SLC-37) на мысе Канаверал в новую базу для ракеты-носителя Starship. Экологическая экспертиза предложения SpaceX уже началась, и федеральные агентства будут разрабатывать отчет о воздействии на окружающую среду. Ожидается, что это займет несколько лет.

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Компания United Launch Alliance (ULA) планирует запустить последнюю тяжелую ракету Delta IV Heavy с SLC-37 в марте, после чего ULA передаст объект Космическим силам. В течение нескольких месяцев указывается, что SpaceX будет главным претендентом для аренды SLC-37, но ULA также заинтересована в сохранении своего присутствия на стартовой площадке.

SLC-37 был использован НАСА и компанией Boeing в течение многих лет. В настоящее там содержатся различные инфраструктуры для запуска ракеты Delta IV. Однако для ракеты Starship инфраструктура эта не потребуется. Если SpaceX не получит разрешение на использование SLC-37, компания может построить новую площадку под названием Space Launch Complex 50. Компания очень серьезно заинтересована в создании второй базы для Starship на космическом побережье Флориды.

Starship является самой большой ракетой в мире, и SpaceX намерена использовать ее для множества задач, включая доставку людей на Марс и точечные путешествия на Земле. Они уже провели два испытательных полета Starship и надеются на околоорбитальный полет в ближайшее время.

Для достижения всех своих целей SpaceX нужно больше стартовых и посадочных площадок. Они также разрабатывают версию Starship для лунной посадки в рамках программы НАСА Artemis и планируют использовать танкеры Starship для дозаправки в космосе. Эти запуски будут осуществляться с площадок в Техасе и Флориде.

В общем, SpaceX продолжает разрабатывать и испытывать технологии Starship, а также активно ищет новые стартовые площадки для своих миссий в ближайшей и отдаленной перспективе. У компании огромные планы, и выбор SLC-37 для новой базы Starship является важным шагом в этом направлении.

Перед реализацией своих планов SpaceX должна пройти испытания и полеты на орбиту. Первые два полномасштабных испытательных полета Starship в прошлом году не удались, но компания продолжает разработку и улучшение своей ракеты.

#космос #spacex #starship #spacex starship #освоение космоса
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