По данным аналитиков UBS, компания NVIDIA значительно улучшила свою цепочку поставок графических процессоров искусственного интеллекта.

По данным аналитиков UBS, компания NVIDIA значительно улучшила свою цепочку поставок графических процессоров искусственного интеллекта. Время ожидания ускорителей сократилось с 8-11 до 3-4 месяцев. Компания активно работает над диверсификацией цепочки поставок, привлекая новых партнеров, таких как Samsung Foundry.



Существующие партнеры, включая TSMC и SK hynix, также увеличили свои производственные мощности, что положительно отразилось на предложении графических процессоров. Ожидается, что к 2024 году компания Meta будет использовать около 340 000 графических процессоров NVIDIA H100 AI для своих продуктов.



Однако у NVIDIA возникли проблемы в связи с политической ситуацией и ограничениями на экспорт продукции в Китай. Это снизило продажи, так как китайские клиенты составляют значительную часть доходов компании. Кроме того, конкуренты, включая AMD и Huawei, также стремятся улучшить свои предложения в области искусственного интеллекта, что может повлиять на рыночную долю NVIDIA.



Ускорение поставок графических процессоров может быть двуединым мечом для компании. С одной стороны, это позволяет NVIDIA увеличить доходы в ближайшем будущем, но с другой стороны, компания также должна обеспечить поступление новых заказов, чтобы избежать потерь. Отмечается, что сокращение времени ожидания также может указывать на приближение пика роста компании в области искусственного интеллекта.



Аналитики UBS повысили прогноз цены акций NVIDIA до $850 с текущих $725. Компании предстоит справиться с вызовами, чтобы удержаться на доминирующей позиции на рынке и заручиться дополнительным спросом на свою продукцию.