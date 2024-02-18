реклама
По данным аналитиков UBS, компания NVIDIA значительно улучшила свою цепочку поставок графических процессоров искусственного интеллекта. Время ожидания ускорителей сократилось с 8-11 до 3-4 месяцев. Компания активно работает над диверсификацией цепочки поставок, привлекая новых партнеров, таких как Samsung Foundry.
Существующие партнеры, включая TSMC и SK hynix, также увеличили свои производственные мощности, что положительно отразилось на предложении графических процессоров. Ожидается, что к 2024 году компания Meta будет использовать около 340 000 графических процессоров NVIDIA H100 AI для своих продуктов.
Однако у NVIDIA возникли проблемы в связи с политической ситуацией и ограничениями на экспорт продукции в Китай. Это снизило продажи, так как китайские клиенты составляют значительную часть доходов компании. Кроме того, конкуренты, включая AMD и Huawei, также стремятся улучшить свои предложения в области искусственного интеллекта, что может повлиять на рыночную долю NVIDIA.
Ускорение поставок графических процессоров может быть двуединым мечом для компании. С одной стороны, это позволяет NVIDIA увеличить доходы в ближайшем будущем, но с другой стороны, компания также должна обеспечить поступление новых заказов, чтобы избежать потерь. Отмечается, что сокращение времени ожидания также может указывать на приближение пика роста компании в области искусственного интеллекта.
Аналитики UBS повысили прогноз цены акций NVIDIA до $850 с текущих $725. Компании предстоит справиться с вызовами, чтобы удержаться на доминирующей позиции на рынке и заручиться дополнительным спросом на свою продукцию.