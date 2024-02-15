Часы HONOR Choice Watch будут оснащены ультратонким 1,95-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 410 x 502

Компания HONOR обнародовала спецификации часов Choice Watch, продажи которых начнутся в Индии 15 февраля. Судя по всему, смарт-часы являются ребрендинговой версией модели HONOR CHOICE Haylou, которая была выпущена в Китае в декабре 2023 года. Компания заверила, что Choice Watch будут обеспечены тонким AMOLED-дисплеем, влагонепроницаемостью 5ATM и магнитной зарядкой.

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Смарт-часы HONOR Choice Watch будут иметь ультратонкий1,95-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 410 x 502 и плотностью пикселей 332 ppi "на уровне сетчатки". По соотношении к корпусу часть экрана составит 75 %. Часы будут содержать восемь предустановленных, а также дополнительно 21 динамический циферблат "Always-on display" для индивидуальной настройки.

Генеральный директор компании Мадхав Шетх (Madhav Sheth) также опубликовал изображения HONOR Choice Watch на своей странице в социальных сетях, демонстрируя дизайн часов, который кажется знакомым Haylou. Мы видим квадратные смарт-часы с физической заводной головкой, металлической рамкой и белым силиконовым ремешком. Мы также можем ожидать, что бренд привезет в Индию второй вариант черного цвета. HONOR также заверил, что смарт-часы Choice Watch будут обладать водонепроницаемостью 5ATM, что позволяет использовать их в разных видах спорта: плавание, серфинг, простая пробежка во время дождя и принятие душа.

Согласно официальному заявлению бренда, смарт-часы оснащены встроенным чипом спутникового позиционирования GNSS. Смарт-часы будут содержать пять основных систем глобального спутникового позиционирования - GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, BDS и QZSS.

Бренд подтвердил, что HONOR Choice Watch будут оснащены батареей емкостью 300 мАч с магнитной зарядкой. Бренд утверждает, что на полной зарядке смарт-часы смогут проработать 12 дней с непрерывным мониторингом сна. Помимо этого, HONOR также подтвердил, что Choice Watch будут оснащены поддержкой звонков через Bluetooth, функцией SOS, Bluetooth 5.3, будильником для малоподвижного образа жизни, упражнениями для глубокого дыхания, оповещениями о гидратации, отслеживанием менструального цикла и многим другим.

Кроме того, HONOR Choice Watch используют приложение HONOR Health для синхронизации данных о здоровье со смартфоном. Приложение не только помогает подключить часы к телефону, но и предлагает пользователям индивидуальные планы тренировок. Поддерживается мониторинг SpO2 и сердечного ритма, а также мониторинг стресса в течение всего дня для оценки уровня стресса на основе мониторинга сердечного ритма. Кроме того, в часах предусмотрено более 100 режимов тренировок, включая всевозможные виды спорта и тренировки.

Несмотря на то, что уже почти все известно, нам все еще не хватает подробностей о цене и доступности Choice Watch, поэтому лучше всего подождать 15 февраля. На мероприятии также будут представлены HONOR X9b и наушники Choice X5, так что следите за новостями, чтобы получить информацию обо всем этом.