После недавнего решения судьи штата Делавэр, касающегося выплаты Илону Маску $51 миллиарда за 2018 год в компании Tesla, технологический магнат официально перевел штат регистрации SpaceX из Делавэра в Техас.

После недавнего решения судьи штата Делавэр, касающегося выплаты Илону Маску $51 миллиарда за 2018 год в компании Tesla, технологический магнат официально перевел штат регистрации SpaceX из Делавэра в Техас.

реклама

SpaceX, аэрокосмическая компания, возглавляемая генеральным директором Tesla Илоном Маском, официально перенесла свой регистрационный штат из Делавэра в Техас, объявил Маск в среду.

Этот шаг, подтвержденный в заявлении, поданном секретарю штата Техас, означает значительный сдвиг для компании, который приводит ее юридический адрес в соответствие с ее операционной штаб-квартирой.

Решение о переезде было принято в связи с недавним решением судьи штата Делавэр, касающимся пакета вознаграждений Маска за 2018 год в Tesla, другой компании под его руководством. Решение судьи, который поддержал жалобу акционера на завышенный размер вознаграждения, может потенциально повлиять на активы Маска более чем на $51 миллиард, пока не будут поданы апелляции.

Штат Делавэр уже давно является излюбленным местом для регистрации компаний в США благодаря благоприятной для бизнеса правовой и налоговой среде, а также репутации компании, способствующей слияниям и разрешению споров.

Однако недавние юридические неудачи Маска заставили его пересмотреть преимущества штата, что привело к переезду SpaceX и аналогичному переезду другого его предприятия, Neuralink, в Неваду.

В своем заявлении в социальных сетях Маск посоветовал не регистрировать компании в Делавэре и рекомендовал Неваду или Техас в качестве более предпочтительных альтернатив, особенно для тех, кто ставит во главу угла участие акционеров в процессе принятия решений.

После объявления SpaceX Маск инициировал публичный опрос в своей социальной сети, задав вопрос о том, следует ли Tesla также перенести свою регистрацию из Делавэра в Техас, где уже находится штаб-квартира компании по производству электромобилей.

Ответ был в подавляющем большинстве случаев в пользу Техаса: более 87% из примерно 1,1 миллиона респондентов поддержали этот шаг.