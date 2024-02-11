В российской республике Калмыкия, в столице Элисте, прогремели два взрыва, ставшие причиной беспокойства жителей.

В российской республике Калмыкия, в столице Элисте, прогремели два взрыва. Первый взрыв произошел в центре психологической помощи, где мужчина привел в действие неустановленное устройство, убив себя и ранив еще двух человек. После этого здание было эвакуировано, а жителей временно перевели в соседнюю школу.

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Позже вечером в доме террориста сработало взрывное устройство, когда сотрудники полиции и Росгвардии проводили обыск. В результате второго взрыва пострадали трое сотрудников правоохранительных органов. В настоящее время выясняются обстоятельства и причины обоих инцидентов.

Образовательный центр "Альтернатива", в котором произошел первый взрыв, специализируется на подготовке психологов и методах разрешения конфликтов. Этот инцидент усугубляет трагедию, учитывая мирную направленность учреждения, и подчеркивает бессмысленность подобных актов насилия в местах, призванных способствовать укреплению мира в обществе.

Двойные взрывы вызвали беспокойство у жителей, многие задаются вопросом о мерах безопасности, принятых в городе после этих инцидентов, в результате которых несколько человек получили ранения или погибли за столь короткий промежуток времени. Возбуждено уголовное дело.