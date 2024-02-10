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Kefir32
AMD представила архитектуру Embedded+ для улучшения качества искусственного интеллекта
Компания отмечает, что единая интегрированная плата является масштабируемой и энергоэффективной.

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Компания AMD, производитель микропроцессоров, недавно объявила о запуске Embedded+, новой вычислительной архитектуры, связывающей встраиваемые процессоры AMD Ryzen и адаптивные системы-на-чипе (SoC) AMD Versal на одной интегрированной плате, которая не только обеспечивает масштабируемую и энергоэффективную функциональность, но и сокращает время выхода на рынок для партнеров - производителей оригинальных разработок (ODM).

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Интегрированная вычислительная платформа Embedded+ утверждена компанией AMD и помогает ODM-производителям уменьшить время для сертификации и сборки, что ускоряет план выхода на рынок без добавления дополнительных аппаратных ресурсов и ресурсов НИОКР. Интеграция ODM с использованием архитектуры Embedded+ поддерживает разработку маломощных, малых форм-факторов и конструкций с длительным жизненным циклом для медицинских, промышленных и автомобильных приложений с использованием общей программной платформы.

"В системах автоматизации ценность данных датчиков со временем снижается, и для достижения минимальной задержки и уверенности в ответе необходимо использовать самую свежую информацию" - говорит Четан Кхона (Chetan Khona), старший директор по промышленным, визуальным, медицинским и научным решениям AMD. "В промышленных и медицинских приложениях, где многие решения должны приниматься за миллисекунды, Embedded+ максимально повышает ценность данных партнеров и клиентов, позволяя им сосредоточиться на удовлетворении потребностей клиентов и рынка за счет энергоэффективности и высокой производительности вычислений".

Архитектура Embedded+ - первая в своем роде, сочетающая передовые вычисления AMD x86, интегрированные дисплейные ядра и программируемые аппаратные средства проектирования для критически важных приложений ИИ и датчиков. Самокалибрующиеся вычисления обеспечивают детерминированную обработку с низкой задержкой, а движок искусственного интеллекта - высокую производительность на ватт при обработке выводов. Встроенный процессор Ryzen, включающий высокопроизводительное ядро "Zen" и дисплейные ядра RadeonTM, также предоставляет превосходные возможности рендеринга и отображения для улучшения мультимедийных впечатлений в формате 4K, а также мощный, надежный и прочный графический движок для 4K Hi-Definition. Встроенный видеокодек для кодирования и декодирования 4K H.264/H.265.

Сочетание обработки данных с низкой задержкой и высокой производительности на ватт обеспечивает высокую производительность для критически важных задач, включая мгновенную интеграцию самонастраивающихся алгоритмов, гибкого ввода-вывода, движка AI для AI-интерпретации и дисплейных ядер Radeon в единое решение для максимального использования преимуществ каждой технологии.

Embedded+ также позволяет разработчикам систем выбирать из множества ODM-плат на базе архитектуры Embedded+ и расширять ассортимент продукции, обеспечивая конфигурации производительности и энергопотребления, наилучшим образом подходящие для целевых приложений клиентов.

Дебютным ODM-решением на базе архитектуры Embedded+ стала Sapphire Edge+ VPR-4616-MB - маломощная материнская плата формата Mini-ITX от Sapphire Technology, оснащенная процессором Ryzen Embedded R2314 и самокалибрующейся SoC Versal AI Edge VE2302, обеспечивающая полный набор функций при энергопотреблении всего 30 Вт. Полный набор функций. Кроме того, VPR-4616-MB подходит для использования в полных системах, таких как память, хранилище, питание и шасси.

Применяя проверенную и надежную вычислительную архитектуру, мы смогли сосредоточить наши ресурсы на улучшении других аспектов наших продуктов, тем самым сократив время выхода на рынок и снизив затраты на НИОКР, - говорит Адриан Томпсон, старший вице-президент по глобальному маркетингу Sapphire Technology. Embedded+ - это отличная упрощенная платформа для создания решений с высочайшей производительностью и функциональностью".

Сертифицированный по Embedded+ VPR-4616-MB от Sapphire будет доступен для приобретения покупателями сразу после запуска.

#amd #odm #embedded+
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