Меньше, чем через месяц после выхода Android 14 QPR2 Beta 3 и пары патчей, Google объявила о следующем шаге в программе бета-тестирования Android 14 QPR - выпуске QPR3 Beta 1.

Google анонсировала выпуск Android 14 QPR3 Beta 1 в рамках программы бета-тестирования Android 14 QPR. Это обновление, объемом около 302 МБ, предназначено для решения проблемы, связанной с отображением функции "Circle to Search" на устройствах с бета-версией QPR. Отмечается, что функция "Circle to Search" доступна только для устройств серии Pixel 8. Обновление уже доступно для устройств Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel Fold и Pixel Tablet.

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Обновление будет распространяться автоматически через OTA (over-the-air) в течение пяти дней, но пользователи могут также установить его вручную через раздел "Настройки" - "Система" - "Обновления ПО". Однако стоит отметить, что для установки обновления необходимо быть участником программы бета-тестирования, которой можно присоединиться на сайте g.co/androidbeta.

Если пользователи предпочтут получить официальный стабильный релиз Android 14 QPR2, они могут отказаться от участия в бета-программе на сайте g.co/androidbeta и не устанавливать обновление QPR3 Beta 1. Отказ от программы приведет к обновлению "Downgradez" по воздуху, поэтому рекомендуется подождать официальный релиз Android 14 QPR2.