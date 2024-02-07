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Kefir32
В сети показали изображение iPhone 16 серии с вертикальным дизайном камер для объемной съемки
Спустя всего несколько месяцев после выхода iPhone 15, слухи и утечки о iPhone 16 уже начали проникать в мир технологий.

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Спустя всего несколько месяцев после выхода iPhone 15, слухи и утечки о iPhone 16 уже начали проникать в мир технологий. Маджин Бу, известный разоблачитель, недавно поделился чертежом дизайна iPhone 16, на котором изображены обновленные характеристики как объектива, так и корпуса устройства.

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Одно из самых заметных изменений в дизайне предполагаемого iPhone 16 - возвращение к вертикальному дизайну с двумя объективами, аналогичному iPhone X. В новом дизайне два объектива расположены вертикально, а вспышка размещена независимо с правой стороны от объектива, создавая более обтекаемую форму в виде горошины. По слухам, изменение конструкции объектива связано с поддержкой режима объемной съемки, который в настоящее время недоступен в iPhone 15. Этот шаг рассматривается как попытка Apple расширить возможности iPhone 16 и iPhone 16 Plus за пределы телефонов серии Pro.

Помимо изменений в дизайне объектива, iPhone 16, по слухам, также получит обновление в виде новой кнопки действия, которая заменит кнопку отключения звука, распространив функции iPhone 15 серии Pro на всю серию iPhone 16. Это даст пользователям возможность выполнять множество пользовательских операций с помощью новой кнопки действия.

Просочившиеся в сеть рендеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max говорят о том, что обе модели будут оснащены кнопкой "Capture Butt", расположенной под кнопкой питания на той же стороне, и позволяющей выполнять операции с фотографиями с помощью жестов, таких как пролистывание для увеличения или уменьшения масштаба, нажатие для фокусировки и сильное нажатие для начала съемки или записи видео.

Также ходят слухи, что iPhone 16 Pro будет доступен в версии с 2 ТБ, поддержкой формата Apple ProRes для съемки видео высокой четкости, а также увеличенными экранами - до 6,3″ и 6,9″.

Как и в случае с любой другой утечкой информации, важно воспринимать эти слухи с долей вероятности, пока Apple не сделает официальных заявлений. Однако, если эти утечки достоверны, линейка iPhone 16 может принести значительные изменения флагманской серии смартфонов Apple.

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