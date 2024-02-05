Ограничение кнопки только функциями камеры может оказаться напрасным.

Apple разрабатывает новую кнопку Capture Button для iPhone 16 Pro, которая будет иметь не только функцию управления камерой, но и ряд других возможностей. Кнопка будет расположена на боковой панели устройства и предназначена для создателей контента, которые ежедневно фотографируют и записывают видео.

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Эта новая кнопка уже находится в стадии тестирования в виде прототипа, и она может стать важным фактором продаж для iPhone 16 Pro. Она будет более интуитивной и многофункциональной, чем просто кнопка управления камерой. Она может выполнять такие функции, как увеличение и уменьшение масштаба, управление громкостью воспроизводимого контента и даже фотографирование во время видеосъемки.

Кнопка Capture может быть идентична Touch ID в iPad Air и iPad и будет расположена под кнопкой питания. Она будет чувствительна к нажатию и сможет служить трекпадом, позволяющим прокручивать контент, не касаясь экрана. Кроме того, она может работать как музыкальный контроллер, позволяя управлять воспроизведением музыки и переключаться между треками.

Кнопку Capture в iPhone 16 Pro можно считать аналогом Touch ID iPad

Также есть возможность, что эта кнопка может быть использована для технологии Touch ID, что позволит Apple занять лидирующую позицию в области аутентификации пользователя. В зависимости от приложения, которое используется, кнопка Capture будет иметь различные функции.

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Вопрос о том, появится ли эта кнопка только в iPhone 16 Pro или будет доступна во всей линейке iPhone 16, пока остается открытым.