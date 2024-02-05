Ожидается, что в этом году компания AMD выпустит серию Radeon RX 8000. Но что же нас ждет на самом деле? Утечка информации призвана дать первые ответы.

Фото: Нейросеть

Теперь, когда текущее поколение видеокарт постепенно подходит к концу, мельница слухов снова начинает бурлить. Два ютубера "'Moore's Law is Dead" и "Ancient Gameplays" дают новую пищу в своем совместном подкасте. Соответственно, AMD планирует отказаться от модели для энтузиастов в грядущей серии видеокарт и полностью сосредоточиться на сегментах начального и среднего уровней.

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Несмотря на то, что AMD рассматривала возможность вступить в гонку с Nvidia, выпустив новую high-end карту, в итоге она решила отказаться от этого по нескольким причинам. В том числе потому, что Nvidia все еще имеет приличное преимущество, когда дело доходит до трассировки лучей - а это важный критерий покупки в сегменте high-end.

В связи с оптимизацией расходов, фокус на более дешевых областях рынка может быть выгоден для покупателей. Таким образом, общее соотношение цены и качества может быть значительно увеличено. В качестве примера ютуберы приводят новую видеокарту, которая по производительности не уступает Nvidia GeForce RTX 4080, но при этом должна стоить от 400 до 600 долларов.





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Сбудутся ли слухи и действительно ли AMD оставит область high-end конкурентам, покажет будущее. Представление нового поколения ожидается в конце года. До официальных анонсов к подобным домыслам следует относиться с осторожностью.