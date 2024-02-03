AMD выпустила новый пакет драйверов чипсета версии 6.01.25.342 для сокета AM4, AM5 и мобильных платформ.

AMD выпустила новый пакет драйверов чипсета версии 6.01.25.342 для сокета AM4, AM5 и мобильных платформ. В примечаниях к драйверу указана поддержка новых APU, что скорее всего относится к процессорам Ryzen 8000 G-серии. Кроме того, драйвер Micro PEP был обновлен и теперь отвечает за поддержание спящего состояния ACPI в Windows.

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Актуализация драйвера S0i3 Filter также была проведена, чтобы исправить проблему пробуждения системы из режима Modern Standby, когда она не могла проснуться. Дополнительно, производитель внес некоторые улучшения в SFH, что помогает управлять и обрабатывать данные различных датчиков.

Однако, примечания к драйверу не были опубликованы, поэтому неизвестно, какие еще изменения внесены. Как правило, драйверы чипсетов улучшают планы питания Windows и USB, а также добавляют оптимизации для новых процессоров. В драйвере может быть что-то и для недавно обнаруженной ошибки STAPM, снижающей производительность, хотя шансы на исправление в прошивке выше.

В целом, новый драйвер чипсета AMD предназначен для устранения проблемы пробуждения Ryzen в режиме Modern Standby в Windows 11.

AMD также выпустила новое обновление драйвера для игры "Suicide Squad: Kill the Justice League". В новом обновлении драйвера решается проблема с трассировкой лучей во время игры. Также были устранены проблемы с "Deathloop", "Dead Space и Overwatch 2". Однако, есть известные проблемы, такие как долгая загрузка в "Deathloop" на некоторых графических продуктах AMD, а также проблемы с зацикленными кадрами в Microsoft Teams.

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Новый драйвер чипсета AMD версии 6.01.25.342 можно загрузить на официальном сайте AMD.