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Kefir32
Актер Михаил Ефремов может выйти досрочно, через полтора месяца
Актер Михаил Ефремов, отбывающий трехлетний срок в колонии-поселении за ДТП, может получить возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении в марте.

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Актер Михаил Ефремов, отбывающий трехлетний срок в колонии-поселении за смертельное ДТП, может получить возможность подать прошение об условно-досрочном освобождении в марте. Ефремов, которому 10 ноября 2023 года исполнилось 60 лет, находится в тюрьме с момента аварии, произошедшей 8 июня 2020 года. Было установлено, что в момент инцидента, повлекшего за собой смерть другого человека, он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

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Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы Ефремова, считает, что его подзащитный полностью осознал тяжесть своих действий и приложил усилия, чтобы искупить вину. Жорин выразил мнение, что наказание было чрезмерно длительным, заявив, что Ефремова пора освободить и не подвергать его дальнейшим страданиям. Хотя Жорин не принимал непосредственного участия в рассмотрении дела, он считает, что главная цель наказания - реабилитация человека, и поэтому полагает, что Ефремов должен быть рассмотрен для условно-досрочного освобождения в марте 2024 года.

Коллега и друг Ефремова Иван Охлобыстин также выразил надежду, что актер сможет покинуть колонию до окончания срока. Охлобыстин отметил, что Ефремов взял время на осмысление своих поступков и пережил значительный личностный рост. Он подчеркнул, что Ефремов - высококвалифицированный профессионал и должен быть принят обратно в театральное сообщество. Охлобыстин признал, что трагическую аварию уже не исправить, однако он считает, что у Ефремова есть потенциал для того, чтобы в будущем внести положительный вклад в развитие общества.

Смертельное ДТП произошло, когда автомобиль Ефремова столкнулся с другой машиной в Москве. Позже выяснилось, что Ефремов находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пострадавший был доставлен в больницу, но, к сожалению, не выжил.

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В целом у Ефремова есть шансы на условно-досрочное освобождение в марте 2024 года. Его адвокат и коллеги считают, что он продемонстрировал раскаяние и рост, и что ему должна быть предоставлена возможность реабилитироваться и вновь внести свой вклад в развитие общества.

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Источник: tass.ru
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