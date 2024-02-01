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Датская компания Buchardt Audio недавно отметила свое десятилетие. Одним из популярных продуктов компании являются колонки Buchardt, которые обеспечивают высокое качество звучания.
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Несмотря на наличие колонок с впечатляющим воспроизведением низких частот, Buchardt представила SUB10 - компактный сабвуфер с беспроводной связью WiSA.
Сабвуфер SUB10 от Buchardt предлагает воспроизведение низких частот до 28 Гц, а также беспроводное подключение WiSA. Он оснащен мощным 10-дюймовым вуфером и усилителем Hypex. Сабвуфер также имеет Bluetooth для управления DSP-функциями с помощью приложений.
Дизайн SUB10 позволяет его устанавливать как на стене, так и рядом с ней, и даже под диваном. Усилитель Hypex класса D может выдавать до 1200 Вт пиковой мощности благодаря сложной DSP обработке.
Технические характеристики включают усилитель Hypex класса D, цифровые и аналоговые входы, настройки DSP, переменную фазу и уровень, переменный фильтр низких частот и размеры 490 x 320 x 160 мм. Весит сабвуфер 14 кг.
Buchardt SUB10 уже доступен для предварительного заказа по сниженной цене в €1150, а его релиз ожидается в июне 2024 года. После этого его цена составит €1 300 ($1 400 США).