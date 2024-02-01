Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla продолжает развиваться, улучшая свои навыки и приближаясь к человекоподобному поведению.

Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla продолжает развиваться, улучшая свои навыки и приближаясь к человекоподобному поведению. Илон Маск опубликовал видео, на котором Optimus показывает удивительно реалистичную походку, вызывающую аналогии с ходьбой настоящего человека. Это второе видео, в котором робот демонстрирует свои способности: в предыдущем ролике Optimus складывает рубашку с большим умением и точностью.

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Не смотря на прогресс, Илон Маск признает, что Optimus пока не полностью независим во всех задачах, но он и его команда инженеров выражают оптимизм относительно достижения полной автономности. Разработчики Tesla активно работают над улучшением человекоподобных качеств робота, включая улучшенную скорость ходьбы, жесты рук и тактильные ощущения. Optimus начал свое путешествие как грубый прототип с дрожащей походкой, но теперь он стал более сложенным и реалистичным.



Tesla продемонстрировала прогресс Optimus уже в 2022 году, когда робот стал способен выполнять задачи самостоятельно, включая поиск предметов и полив растений. Дополнительные улучшения были представлены в декабре 2023 года с выпуском Optimus Gen 2, который имеет более широкий набор навыков. Компания продолжает работать над дальнейшим развитием робота, стремясь придать ему еще больше человекоподобности и функциональности.

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Ссылка на видео: https://twitter.com/i/status/1752516361799258318

Улучшение Optimus вызывает волнение и вопросы о будущем робототехники на основе ИИ. Возможности таких роботов могут быть широко применены в различных сферах, включая производство, обслуживание клиентов и помощь людям с ограниченными возможностями. Однако, поскольку роботы становятся все более сложными и автономными, возникают этические и вопросы безопасности, которые необходимо учесть, чтобы максимально использовать потенциал этой новой технологии. Компания Tesla продолжает свои исследования и разработки в этой области, привлекая внимание к потенциалу и ограничениям робототехники на основе ИИ.