Cоединенные Штаты и Объединенные Арабские Эмираты готовятся к завершению сделки по закупке 18 беспилотников MQ-9B SeaGuardian. Эта сделка столкнулась с препятствиями, связанными с опасениями по поводу компании Huawei и использования сети 5G, а также с закупкой истребителей F-35.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) готовы приобрести 18 беспилотных летательных аппаратов MQ-9B SeaGuardian до конца 2024 года. Сделка, которая была задержана из-за дипломатических препятствий, теперь сможет быть завершена. В 2020 году Госдепартамент США одобрил продажу ОАЭ 18 беспилотников MQ-9B SkyGuardian, но она была приостановлена в 2021 году из-за опасений по поводу сети 5G компании Huawei. Подтверждение разделения сделки по MQ-9 и истребителям F-35 является важным шагом на пути к завершению сделки. Государственный департамент США подтвердил готовность продолжать продавать MQ-9. Дэйв Александр, президент компании General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), уверен, что сделка будет завершена в течение текущего года.

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Важно отметить, что MQ-9 имеет большое значение для ОАЭ. Дав Александр продолжает устранять опасения относительно использования китайской технологии, утверждая, что рабочая связь MQ-9B осуществляется исключительно через спутниковые каналы связи и не представляет угрозы для безопасности ОАЭ. Компания General Atomics также раскрыла планы по интеграции эмиратских ракет EDGE Group на платформу MQ-9B SkyGuardian, что стало важным шагом в развитии оборонной независимости ОАЭ.

Сделка по MQ-9 может иметь дальнейшие последствия за пределами ОАЭ. Оборонная промышленность региона может быть развита, что способствует повышению безопасности и укреплению оборонного потенциала региона. General Atomics ожидает интерес со стороны других региональных игроков, таких как Саудовская Аравия. Однако последние события показали, что MQ-9B может быть уязвимым на поле боя.

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Завершение сделки по приобретению беспилотников MQ-9B SeaGuardian станет реальностью для ОАЭ. Это будет означать прорыв в долгожданных дипломатических переговорах и укрепление оборонного потенциала региона.