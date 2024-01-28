Игра Hogwarts Legacy, основанная на мире Гарри Поттера, готовится к юбилейной годовщине релиза

В начале прошлого года игра Hogwarts Legacy произвела фурор и стала самой популярной. У приключений в мире Гарри Поттера по-прежнему много поклонников, и в этом году они могут рассчитывать на новые возможности и обновления. Теперь создатели официально подтвердили это.

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Осталось всего несколько дней до того, как "Наследие Хогвартса" отпразднует свою годичную годовщину. 10 февраля 2023 года игра по вселенной Гарри Поттера вышла для PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а затем была реализована для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Сразу после релиза вокруг игры поднялся настоящий ажиотаж, который потом немного поутих, но у "Наследия Хогвартса" по-прежнему есть преданные поклонники - и теперь они могут с нетерпением ждать новых дополнений и обновлений.

В преддверии юбилея разработчики высказались в социальных сетях. В соответствующем твите было впервые подтверждено, что ранее эксклюзивный для PlayStation контент будет доступен и на других платформах этим летом. В первую очередь речь идет о квесте "Haunted Hogsmeade", который вы сможете пройти на PC, Xbox и Switch.

Летом 2024 года также обещаны: "дополнительные обновления и функции для игры". Пока неизвестно, о чем именно идет речь. В ближайшие месяцы они хотят окончательно определиться в этом вопросе и подтвердить дальнейшие детали.

Вероятно, тот факт, что WB Games не полностью игнорирует "Наследие Хогвартса" после его огромного финансового успеха в начале 2023 года, не совсем удивителен. Однако до сих пор игра не была обеспечена свежим контентом в больших масштабах, как это происходит с другими крупными играми.

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Ходят слухи, что "Наследие Хогвартса" также получит продолжение, однако официально "Наследие Хогвартса 2" еще не подтверждено.