реклама
JSAUX анонсировала новый вариант своего ModCase для ASUS ROG Ally. Теперь корпус доступен в черном цвете.
реклама
Модкейс JSAUX разработан для поглощения ударов и защиты от царапин. Чехол имеет съемную переднюю часть, защищающую экран ROG Ally, которая может быть легко снята для удобного доступа к кнопкам и аналоговым стикам. К задней части чехла можно прикрепить такие предметы, как повербанки и USB-хабы, с помощью входящих в комплект ремешков на липучках.
На задней стороне корпуса также имеется металлическая подставка, которая раскладывается под углом 65 градусов для настольного использования.
На сайте JSAUX можно приобрести черный ModCase для ROG Ally по цене около 30 долларов, а версию с батарейным блоком - по цене около 80 долларов.