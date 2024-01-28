Популярный чехол JSAUX ModCase для ROG Ally теперь доступен в черном цвете, ранее он выпускался в белом.

JSAUX анонсировала новый вариант своего ModCase для ASUS ROG Ally. Теперь корпус доступен в черном цвете.

реклама

Модкейс JSAUX разработан для поглощения ударов и защиты от царапин. Чехол имеет съемную переднюю часть, защищающую экран ROG Ally, которая может быть легко снята для удобного доступа к кнопкам и аналоговым стикам. К задней части чехла можно прикрепить такие предметы, как повербанки и USB-хабы, с помощью входящих в комплект ремешков на липучках.

На задней стороне корпуса также имеется металлическая подставка, которая раскладывается под углом 65 градусов для настольного использования.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

На сайте JSAUX можно приобрести черный ModCase для ROG Ally по цене около 30 долларов, а версию с батарейным блоком - по цене около 80 долларов.