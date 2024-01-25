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Kefir32
В новых моделях NEXT LITE компания AYANEO будет устанавливать Windows 11 вместо HoloISO
AYANEO отказалась от Linux в пользу Windows для своего портативного компьютера NEXT LITE

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Производитель устройств AYANEO заявил, что их грядущий бюджетный портативный компьютер NEXT LITE больше не будет поставляться с HoloISO (операционной системой SteamOS на базе Linux), а по умолчанию будет иметь Windows 11.

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Об этом было объявлено на аккаунте компании в социальной сети X, где объясняется, что изменения были сделаны благодаря "ценным отзывам" игроков, которые, как утверждается, "по-прежнему предпочитают операционную систему Windows".

Это довольно любопытное изменение курса AYANEO, поскольку NEXT LITE вызвала большой интерес тем, что была одним из единственных портативных ПК (не считая Steam Deck) с поддержкой Linux из коробки. Кроме того, это интересный взгляд на довольно переменчивое состояние стратегии и направления развития продуктов в AYANEO.

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Компания впервые анонсировала NEXT LITE в начале этого месяца, назвав его устройством на базе SteamOS. Позже эта информация была дополнена и стало ясно, что устройство будет поставляться с дистрибутивом HoloISO, который, по сути, является своеобразным клоном SteamOS.

#windows #windows 10 #ayaneo #ayaneo next lite #next lite
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