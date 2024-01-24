Новый планшет от Xiaomi на базе Snapdragon 8 Gen 2 на подходе.

Китайское ведомство 3C одобрило готовящийся к выпуску планшет Xiaomi с модельным номером 24018RPACC. К сожалению, пока неясно, к какой серии относится это устройство - Xiaomi Pad 6 или Pad 7.

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Новая утечка информации раскрыла, что устройство будет работать на чипсете Snapdragon 8 Gen 2 и будет иметь большой формат.

Устройство получило сертификат быстрой зарядки мощностью 120 Вт и сертификат HDR Vivid, что говорит о насыщенном впечатлении от просмотра.

Планшет будет предоставлять возможность связи с другими устройствами Xiaomi, а значит на него может быть предустановлена HyperOS.

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Ожидается, что планшет поступит в продажу в конце февраля. Кроме того, утечка упомянула о том, что Xiaomi также работает над планшетами на базе Snapdragon 8 Gen 3 с OLED-экранами, которые могут стать частью серии Xiaomi Pad 7.