Мошенники продолжают совершенствовать свои методы обмана, и недавно в России появилась новая схема, которая позволяет им красть деньги через Систему Быстрых Платежей (СБП) по по QR-коду

runcms.org

Мошенники продолжают эволюционировать и придумывать новые способы обмана, и в России появилась новая форма мошенничества, связанная с использованием Системы Быстрых Платежей (СБП) для осуществления сделок по QR-коду. В своем последнем заявлении официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала о деталях этой новой схемы мошенничества.

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Схема мошенничества начинается с того, что злоумышленник дублирует бизнес-партнеров интернет-магазинов и предлагает приобрести дорогой продукт или услугу в обмен на оплату через Систему Быстрых Платежей (СБП) по QR-коду. Потенциальный жертва, надеясь получить качественную продукцию или услугу, соглашается и отправляет оплату через СБП. Однако, после того как деньги переводятся на счет мошенника, он пропадает, не предоставив продукции или услуг взамен.

Чтобы избежать таких афер, потребителям рекомендуется общаться с представителями магазинов только через официальные каналы и не переходить по подозрительным ссылкам. Также следует использовать отдельные карты для онлайн-покупок и при необходимости, прервать общение с представителем магазина и обратиться в службу поддержки по указанному на сайте номеру телефона.

Во-вторых, пользователи должны рассматривать все транзакции через СБП как подозрительные и проверять их тщательно.

Кроме того, граждане должны сообщать МВД России о любых подозрительных транзакциях или подозрениях на мошенничество. Это поможет правоохранительным органам расследовать эти дела и предотвратить дальнейшее мошенничество.

Центральный банк России также предупреждает о новом виде мошенничества, когда злоумышленники искажают голоса родственников и знакомых с помощью специальной программы, чтобы выманивать информацию или получать переводы денег от своих жертв. Мошенники активно используют комбинированные схемы для обмана российских граждан, основываясь на цифровом портрете человека, который составляют на основе данных, доступных в открытых интернет-ресурсах.

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В свете этих новых страшных схем мошенничества российское правоохранительное ведомство и Центральный банк призывают население быть осторожными при принятии платежей через СБП и следовать этим рекомендациям для защиты себя от этого вида мошенничестве.