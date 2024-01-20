Процессор Intel с архитектурой Lunar Lake выйдет на рынок в 2024 году

Компания Intel объявила о том, что процессор нового поколения с архитектурой Lunar Lake будет выпущен в 2024 году. Производитель чипов также раскрыл основные характеристики процессора Lunar Lake, включая модернизированный встроенный GPU, и новую линейку продуктов с самым низким энергопотреблением TDP.

реклама

Процессор архитектуры Lunar Lake будет оснащен обновленным GPU до уровня Xe2, а также представит новую линейку продуктов для мобильных устройств Lunar Lake-MX с минимальным энергопотреблением всего 8 Вт. Линейка продуктов предназначена для мобильных устройств и будет поддерживать безвентиляторный дизайн с полностью пассивным охлаждением.

Общая концепция процессора Lunar Lake продолжает архитектуру Intel Core Ultra 100 серии Meteor Lake и включает независимое ядро NPU для функций искусственного интеллекта. NPU был обновлен до версии 4.0, что значительно повысило эффективность. P-ядро и E-ядро процессора также получат обновления, при этом энергопотребление снизится до 75%, что позволит лучше управлять питанием.

Ожидается, что линейка Lunar Lake-MX будет представлена в двух вариантах - Core 7 и Core 5. Оба будут состоять из четырех P-ядер + четырех E-ядер, при этом Core 7 будет иметь шестиядерный NPU, а Core 5 - пятиядерный NPU. В Lunar Lake-MX также будет использован многочиповый дизайн Foveros, в котором два набора микросхем DRAM укладываются вместе с процессором и поддерживают до LPDDR5x-8533.

Хотя информации о GPU Xe2 пока мало, подтвердилось, что код чипа называется Battlemage. Развитие GPU Intel не было гладким, поэтому проект Battlemage не был подтвержден. Однако для того, чтобы Lunar Lake-MX был запущен вовремя, GPU Battlemage должен появиться в сети одновременно с процессором. Предполагается, что графический процессор Battlemage станет главным аргументом Intel в продвижении Lunar Lake-MX.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Запуск процессоров архитектуры Lunar Lake является весьма ожидаемым и, как ожидается, принесет значительные улучшения в энергопотреблении, производительности и возможностях ИИ.