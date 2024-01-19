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Kefir32
Seagate запускает платформу Mozaic 3+ для жестких дисков с технологией HAMR и объемом 30 ТБ
Компания Seagate продолжает развивать и инновационные технологии магнитных жестких дисков, несмотря на преимущества твердотельных накопителей.

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Компания Seagate продолжает развивать и инновационные технологии магнитных жестких дисков, несмотря на преимущества твердотельных накопителей. Они представили новую платформу Mozaic 3+, которая позволит создать HDD емкостью 30 ТБ и даже более емкие модели в будущем. Основным новшеством является технология тепловой магнитной записи (HAMR), использование которой позволяет увеличить плотность записи на пластину до 3 ТБ и даже больше, сохраняя при этом надежность и стабильность.

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В Mozaic 3+ впервые будет использована технология HAMR в линейке продуктов Exos компании Seagate. Жесткие диски этой линейки будут предлагаться клиентам облачных и высокопроизводительных вычислений. Запись на пластину осуществляется с использованием лазерного диода, который быстро нагревает маленький участок магнитного диска. Результатом становятся более мелкие и плотные биты данных.

Нa платформе Mozaic 3+ также реализованы и другие инновационные технологии. Носитель Superlattice Platinum-Alloy Media и пишущий элемент Plasmonic Writer обеспечивают улучшенную магнитную стабильность, а считывающее устройство Gen 7 Spintronic Reader гарантирует надежность при считывании данных. Важную роль в улучшении производительности играет 12-нм интегрированный контроллер, который разработан компанией Seagate и способен обеспечить в три раза большую производительность по сравнению с предыдущими решениями.

В компании Seagate осознают важность повышения плотности магнитных жестких дисков для бизнеса центров обработки данных, особенно в контексте растущих потребностей генеративного искусственного интеллекта и моделей машинного обучения. В ближайшие годы компания планирует представить еще более емкие модели жестких дисков и продолжать инновационные разработки в этой области.

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Эти новые технологии, представленные компанией Seagate, помогут удовлетворить растущий спрос на большой объем хранения данных и обеспечить надежность и производительность для клиентов облачных вычислений и других высокопроизводительных приложений.

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