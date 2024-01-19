Эта функция, получившая название Application Optimization (APO), изначально была доступна только для чипов Raptor Lake Refresh, но теперь Intel планирует перенести ее на более старые игровые процессоры.

Серия Core 14-го поколения преподнесла сюрприз в виде дополнительной функции оптимизации, призванной ускорить работу 3D-игр. Эта функция, получившая название Application Optimization (APO), изначально была доступна только для чипов Raptor Lake Refresh, но теперь Intel планирует перенести ее на более старые игровые процессоры.

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Оптимизация приложений (APO) - это новая технология, которую Intel представила в своих последних настольных процессорах и которая позволяет повысить частоту кадров в играх "бесплатно". При включении APO поддерживаемые игры достигают более высокого уровня производительности без необходимости настраивать, устанавливать или взламывать что-либо еще.

Служба поддержки Intel отмечает, что APO "определяет и направляет" ресурсы приложений в режиме реального времени. Политика оптимизирует планирование потоков и работу приложений для "выбранных программ", повышая их производительность. Еще один "трюк", который APO использует для повышения частоты кадров, - отключение маломощных E-ядер в играх, которые запрограммированы на работу исключительно с P-ядрами.

Политика Intel по отключению E-ядер подтверждает, что планировщик потоков, встроенный в эти новые гибридные процессоры (и в саму ОС Windows 11), все еще нуждается в доработке. Прирост может варьироваться в зависимости от конфигурации, и пользователи могут отключить функцию через приложение управления Intel, если она не используется или вызывает проблемы.

Изначально Intel задумывала APO как эксклюзивную функцию для самых мощных чипов в линейке Raptor Lake Refresh. Во время выставки CES 2024 компания подтвердила, что внесет оптимизацию в "избранные" процессоры Core 12-го и 13-го поколений, которые имеют много общих архитектурных характеристик с линейкой Core 14-го поколения.

В число поддерживаемых игр входят F1 22, Metro Exodus, World War Z, Marvel's Guardians of the Galaxy и другие. А вот таких печально известных GPU-манглеров, как Cyberpunk 2077 или Starfield, в списке пока нет. Однако руководитель отдела технического маркетинга Intel Джейсон Кси (Jason Xie) объяснил, что в политику APO добавляются новые игры и оптимизации для новейших процессоров серии HX.

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Intel планирует регулярно выпускать обновления, предлагающие поддержку APO для более требовательных к процессору приложений и игр. Пользователи могут загрузить "пользовательский интерфейс" Application Optimization через Microsoft Store или с сайта загрузок TechSpot. Intel заявила, что по некоторым причинам не планирует предоставлять программное обеспечение через свой собственный центр загрузки.