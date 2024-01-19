Ракетные удары Ирана по территории Пакистана вывели на передний план давние разногласия между двумя странами

В середине декабря прошлого года суннитская боевая группа "Джаиш уль-Адль" напала на полицейский пост в иранском городе Раск и убила 12 полицейских. Это нападение стало одним из многих за последние годы, приписываемых этой группе. В ответ на эти действия Иран нанес ракетные удары по территории Пакистана, вызвав давние разногласия между двумя странами в отношении белуджской воинственности. Встречи высокопоставленных представителей Ирана и Пакистана, которые произошли перед этим инцидентом, вызвали слухи о том, что Тегеран предупредил Исламабад о своих намерениях.

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Сложности в отношениях между Ираном и Пакистаном связаны с деятельностью "Джаиш уль-Адль". Эта группировка поддерживает Талибан и осуждает Иран его поддержкой президента Сирии Башара Асада. Напряженность между двумя странами возникла еще в 2011-2012 годах, и Иран обвиняет Пакистан в мягкости по отношению к организациям, создающим опасность в регионе. Этот инцидент является вопросом двусторонних отношений и контроля на границе. Для Пакистана такая агрессия со стороны Ирана - еще одна проблема на фоне борьбы с экстремизмом и терроризмом.





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Пакистан находится в сложном положении, так как не может контролировать свои собственные стратегические активы и сталкивается с экономическими проблемами. В данной ситуации другие страны и интересы рассматривают возможности нацелиться на пакистанские экосистемы. Военные и политическая воля страны ограничены, а политика поощрения государственного экстремизма и терроризма находится под угрозой краха. Пакистан также обеспокоен тем, что его статус ядерной державы не обеспечивает ядерное сдерживание в разрешении конфликтов.