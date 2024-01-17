ECS LIVA X3A - это небольшой безвентиляторный компьютер с двумя портами Gigabit Ethernet, поддержкой WiFi 6, четырьмя портами HDMI и процессором Rockchip RK3588.

ECS LIVA X3A - это небольшой безвентиляторный компьютер с двумя портами Gigabit Ethernet, поддержкой WiFi 6, четырьмя портами HDMI и процессором Rockchip RK3588.

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Хотя он явно предназначен для цифровых вывесок или других коммерческих приложений, он также кажется универсальным маленьким многоцелевым компьютером.

Сердцем системы является процессор Rockchip RK3588 с четырьмя ядрами ARM Cortex-A76 CPU, четырьмя ядрами Cortex-A55, графикой Mali-G610 MC4 и NPU с производительностью до 6 TOPS искусственного интеллекта. Хотя это и не самый мощный ARM-процессор, но все же вполне достойный вариант для такого маленького и бесшумного компьютера, как LIVA X3A.





ECS комплектует компьютер программным обеспечением Android 12, но я подозреваю, что он также сможет работать с различными дистрибутивами GNU/Linux, поскольку этот же процессор используется в ряде одноплатных компьютеров (и даже в некоторых ноутбуках).

ECS LIVA X3A также оснащен 8 ГБ памяти LPDDR5, 64 ГБ флэш-памяти eMMC, кардридером microSD и набором портов, включающим:





4 x USB 3.2 Gen 1×1

4 x HDMI

2 x Gigabit Ethernet

1 x устройство чтения карт памяти microSD

ECS утверждает, что три порта HDMI поддерживают вывод видео в формате 4K, а четвертый - 1080p. Все четыре порта поддерживают функцию CEC, позволяя включать и выключать дисплей.





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Компьютер имеет размеры 109 x 68 x 50 мм (4,3″ x 2,7″ x 2″) и поставляется с 45-ваттным адаптером питания. Также опционально поддерживаются дополнительные блоки, в том числе один с функцией 4G LTE, а другой - с поддержкой Power over Ethernet.